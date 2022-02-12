نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول ملعقة الحنة لتكثيف وتطويل الشعر وعلاج التساقط والهيشان وإزالة الشيب المبكر بلا رجعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة سحر مفعول ملعقة الحنة لتكثيف وتطويل الشعر وعلاج التساقط والهيشان وإزالة الشيب المبكر بلا رجعة - ثقفني
خلطة الحنة لعلاج التساقط وتكثيف الشعر، تعتبر الحناء من أفضل الأشياء التي تساعد في تغذية الشعر وتعمل على علاج تقصف أطراف الشعر لذلك تعد الحناء من أحد العلاجات المناسبة لتساقط الشعر كما تحافظ الحناء على المستوى الهيدروجيني الموجود في فروة الرأس والذي يعمل على حماية الشعر من التساقط لذلك يبحث العديد من السيدات والفتيات على طريقة استخدام الحناء في علاج تساقط الشعر لذلك سوف نتعرف سوياً من خلال هذا المقال القادم على طريقة استخدام الحناء في علاج الشعر التالف وزيادة كثافته.
طريقة تحضير الحناء لعلاج تساقط الشعر
- لعمل خليط الحناء لعلاج تساقط الشعر سوف يكون من خلال خلط 25-50 جراماً من مسحوق الحناء ويكون عديم اللون داخل وعاء من السيراميك مع إضافة كمية من الماء المغلي.
- ثم قومي بتغطية المزيج ويترك جانباً لمدة لا تقل عن خمس إلى سبع دقائق ثم ننزل بمقدار ملعقة أو ملعقتين من زيت الزيتون ويقلب المزيج جيداً للحصول على خليط متجانس ومتماسك مع مراعاة أن لا يكون كثيفا جداً وفي حالة كان المعجون سميكاً يجب إضافة مقدار قليل من الماء، أو الزيت.
- ثم نقوم بتوزيع مقدار جيد معجون الحناء على جذور الشعر، وفروة الرأس مع التدليك برفق ثم يغطى الرأس بغطاء بلاستيكي ومنشفة للحفاظ على تدفئة الرأس.
- ويترك خليط الحناء على فروة الرأس لمدة ساعة على الأقل ثم يغسل الشعر الشامبو كالعادة وسوف تلاحظون الفرق.
فوائد الحناء الأخرى للشعر
- يوجد للحناء الكثير من الفوائد للشعر مثل:
- تعمل الحناء على منع ظهور الشيب المبكر.
- تعمل الحناء كواقي طبيعي للشعر من الأتربة والغبار.
- كما تقي الحناء الشعر وفروة الرأس من أشعة الشمس الضارة.
وصفات الحناء للشعر
- نجد أن هناك الكثير من وصفات الحناء للشعر فمنها وصفة الحناء لتلوين الشعر وتنعيمه، تستخدم الحناء في صبغ الشعر وتلوينه ونجد أن الحناء تساعد كثيراً في تنعيم الشعر فهي تعتبر منعماً طبيعياً للشعر.
- وتستخدم من خلال خلط مقدار من مسحوق الحناء مع حبة من البيض مع إضافة كوب من اللبن الرائب.
- ثم يتم ترك خليط الحناء وباقي المكونات لمدة ليلة كاملة.
- ثم نوزع الخليط على فروة الرأس ويترك خليط الحناء لمدة ساعة كاملة.
- ثم نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ وسوف تحصلي على نتيجة مرضية.
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