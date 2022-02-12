نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الفرق بين اعراض الحمل والدورة الشهرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعراض الحمل والدورة الشهرية، من أهم الأمور التي تبحث عنها النساء المتزوجات. وفي كثير من الأحيان تختلط على المرأة الأمور نظرا للتشابه الكبير بين الأعراض. فعند حدوثها لا تستطيع المرأة أن تميز إذا ما كانت حاملا أو أنّ موعد نزول الطمث قد اقترب، وأحيانا تلجأ المرأة غلى إجراء تحاليل من أجل التحقق من وجود الحمل من عدمه. وتشترك كل من الدورة الشهرية الحمل في العديد من الاعراض. منها التقلصات على مستوى الحوض ونزول بعض من قطرات الدم وآلام البطن والغثيان والمزاجية المفرطة. وسنتحدث من خلال مقالنا عن الفروقات بينها وعن موضوع اعراض الحمل والدورة الشهرية. وسنشرحه بشكل مفصّل من خلال موقع ثقفني الإخباري، تابعوا معنا التفاصيل التي سنوضحها لكم.

اعراض الحمل والدورة الشهرية

تستفسر الكثير من النساء عن اعراض الحمل والدورة الشهرية، ومن أهم الفروقات بينهما فيما يخصّ آلام الثدي في حالة الدورة الشهرية. وقد يختفي ذلك الألم تدريجيا وهو مؤقت، وينتج عن تزايد نسبة البروجسترون، أما في حالة الحمل يبقى ألم الثدي مستمرا. وقد يحدث انتفاخ، وبالنسبة لألم البطن ففي حالة الدورة الشهرية لا يزيد عن ثلاث أيام. وفي حالة الحمل يبقى ألم البطن مستمرا مع الشعور بالثقل.

بالإضافة غلى ذلك قد تشعر المرأة بالرغبة في تناول أنواع معينة من الطعام أثناء فترة الدورة الشهرية كالحلويات أو المملحات. وفي حالة الحمل فتتغير الأمور، قد تنفر المرأة من أطعمة كانت تحبها من قبل أو قد تحب أطعمة كانت لا تأكلها من قبل. وبالنسبة للإجهاد والتعب في فترة الدورة الشهرية يكون مؤقتا، وفي حالة الحمل تشعر المرأة بتعب دائم ويصيبها الإرهاق من أدنى جهد تقوم به.

ونذكر لكم أيضا من فروقات اعراض الحمل والدورة الشهرية الشعور بالمغص في حالة الدورة الشهرية لا يتجاوز المغص مدة يومين فقط. وفي حالة الحمل يصبح المغص دائما مع الشعور بالغثيان، وبالنسبة لآلام الظهر يكون أشد في حالة الدورة الشهرية. ولا يصيب المرأة الحامل إلا في حالة حدوث نزيف أو ما شابهن وبهذا نكون قد ذكرنا لكم أهم الفروقات بينهما.

أعراض الحمل في البداية

تلاحظ المرأة في بداية حملها نزول بقع الدم لكنه لا يشبه دم الحيض، كما تزداد رغبتها في التبول بسبب ضغط الجنين والرحم. وأيضا تصاب المرأة الحامل بالإمساك الشديد وهذا راجع إلى تغير هرمونات الجسم مما يؤدي لعسر الهضم. كذلك تشعر المرأة الحامل بالغثيان والرغبة في التقيؤ لمجرد شمّ بعض الروائح، وترتفع درجة حرارة جسمها ويزداد التعرق لديها.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع أعراض الحمل والدورة الشهرية. وهو من أهم المواضيع التي تبحث عنها النساء، كما ذكرنا لكم أعراض الحمل الأولية التي قد تلاحظها المرأة في البداية، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق.