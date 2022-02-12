أحلي كرات البطاطس الشهية بالمكس جبنة وكرات باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وصحية

كرات البطاطس بالجبن المشكلة من أهم وأطعم الأكلات المحببه لدي جميع أفراد الأسرة، والتي انتشرت في غالبية دول الوطن العربي والتي يحبها ويفضلها الكبار والصغار، وكرات البطاطس تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة للصحة العامة، وكما أن لها العديد من الأشكال المختلفة والمتنوعة وكما أن لها أيضا العديد من الحشوات، حيث يمكن عمل كرات البطاطس بالمكس جبنة، أو باللحمة المفرومة، أو بالفراخ المفرومة، أو بالسجق وبخلاف العديد من الأنواع الأخرى اللذيذة، كما أن هناك العديد من السيدات التي تبحث عنها طريقة عملها في المنزل بطريقة وصحية، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وأشهي طريقة لعمل كرات البطاطس بالمكس جبنة،

طريقة عمل كرات البطاطس بالمكس جبنة

المكونات

بطاطس مسلوقه على حسب الكمية المطلوبة.

مكس جبنه شيدر، ورومي، موتزاريلا وعلى حسب الرغبة.

كوب دقيق.

كوب بقسماط مطحون.

ملح.

فلفل اسود مطحون.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ثلاث بيضات.

نصف كوب لبن.

طريقة التحضير

نقوم بسلق البطاطس مع اضافة الملح أثناء السلق.

ثم نقوم بعجن البطاطس مع اللبن ثم نضيف إليه الفلفل الاسود ثم نضيف ايضا الملح.

بعد العجن جيدا نقوم بتقطيع البطاطس إلي كرات ونضع بداخلها مكس الجبنة الشيدر، والجبنة الرومي، والجبنة المتزاريلا ونحرص علي تقفيلها جيدا علي كرات متوسطة الحجم.

ثم نحضر كوب من الدقيق ونضيف إليه الملح والفلفل الاسود ، ثم نضيف إليه أيضا الببريكا.

ونقوم بإحضار كرات البطاطس ونقوم بغمسها جيدا في الدقيق.

وبعد أن نغمس كرات البطاطس جيداً في الدقيق نقوم بتحضير إناء ونضع بداخله البيض ونخفقه جيدا حتى يصبح متجانس القوام وسائل.

ثم نحضر كرات البطاطس بالدقيق ونضعها في اناء البيض المخفوق ثم نخرجه من اناء البيض المخفوق بعد أن يتشرب البيض نقوم بوضع الكرات في اناء البقسماط المطحون.

واذا اردنا كرات بطاطس أكثر قرمشه نقوم بوضعه مرة أخري في البيض ثم في البقسماط المطحون أي تكرار العملية مرتين أو على حسب الرغبة.

نقوم بوضع طاسة عميقة على النار وبداخلها زيت القلي ونتركه حتى يسخن جيدا، ثم نقوم بوضع كرات البطاطس ونقليها حتي يصبح لونها مائل للون الذهبي المفضل لدي الجميع.

بعد ذلك نقوم بوضع كرات البطاطس المستويه في طبق عليه ورق الزبدة أو مناديل لأمتصاص الزيت الزائد عن المألوف ثم نقوم بوضع كرات البطاطس في طبق التقديم ويفضل تقديمه ساخن.

طريقة عمل كرات البطاطس بالحمة المفرومة

المكونات

لحمة مفرومة.

بصلتان.

ملح.

فلفل اسود.

بهارات اللحمة.

ورق لوري.

ملعقتان سمنه او زبده.

طريقة تحضير حشوة اللحمة المفرومة