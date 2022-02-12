نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السر في ملعقة واحدة هتخلي بصل الكشري مقرمش ولذيذ زي المحلات ومش هيشرب زيت نهائيا لازم تجربيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكشري هو أحد الأكلات المصرية المنتشرة بشكل كبير ويحبها الجميع كبار وصغار, وهو عبارة عن خليط من أكلات مختلفة وهي الأرز والمكرونة والعدس والحمص والبصل والصلصة, ويحرص الكثير من الأمهات على تحضير الكشري في البيت وذلك للحفاظ على نظافة المكونات وضمان عدم التسبب في اي أضرار صحية للعائلة, ولكن يبحثن عن طريقة لتحضيره بشكل صحيح مثل المطاعم وأفضل وطريقة لعمل البصل مقرمش, وخلال السطور التالية سنوضح أفضل مكون يمكن استخدامه لعمل بصل الكشري مقرمش مثل المطاعم وأفضل.

ما هي أفضل طريقة لتحضير بصل الكشري المقرمش

يعاني الكثير من السيدات من مشكلة عند تحضير البصل الخاص بالكشري وهي ان البصل يمتص كميات كبيرة من الزيت عند التحميرويعطي طعم غير جيد خصوصًا وان المكونات الاخري تحتوي على نسبة عالية من الدهون وهناك طريقة ممتازة باستخدام مكون واحد تجعل البصل مقرمش وهي كالتالي:-

يتم غسل البصل جيدًا وتقشيره وتقطيعه الي نصفين.

يقطع كل نصف الي شرائح سميكة نسبيًا ويوضع عليهما معلقة من الخل.

يضاف على البصل معلقة من النشا ومعلقة من الدقيق, ومعلقة من ملح ومعلقة من الفلفل الأسود.

يقلب البصل جيدًا مع كل المكونات ويوضع في كمية من الزيت قليلة ويجب تسخين الزيت جيدًا قبل وضع البصل.

يقلب البصل في الزيت حتى يتحول لونه الي اللون البني الفاتح ويتم وضع البصل على مناديل ورقية لامتصاص اي زيت موجود به.

يضاف البصل المقرمش على طبق الكشري للاستمتاع بطعمه اللذيذ.

أهم عوامل نجاح الكشري

داول شئ يجب نقع الحمص قبل تحضير الكشري بيوم على الاقل حتى لا يستعرق وقت طويل في الطهي, والعدس يجب عدم سلقة ومن الافضل تشويح العدس في معلقة من الزبدة وكمية من البصل ويوضع عليه كمية من البصل وكمية من الماء ويترك حتى ينضج, ويجب سلق المكرونة لمدة عشر دقائق فقط وتحضير الشعرية في إناء منعزل لضمان الحصول على طعم لذيذ, وبعد ذلك يتم تحضير الصلصة الخاصة بالكشري بالطريقة المعتادة.

طرق للتخلص من الزيت في بصل الكشري

بصل الكشري هو أساس نجاح الكشري في المنزل ولكي تحصلين على بصل مقرمش مثل المحلات يمكن عمل بعض الطرق يمكنك إضافة ملعقة م النشا وملعقة من الدقيق على البصل قبل عمليه التسوية حتي تحصلي على بصل مثل المطاعم بسهولة شديدة جدا وتساعد هذه الطرق في جعل البصل مقرمش ولذيذ لأطول فترة ممكنة تمكنك من عمل بطاطس مص لاشهر المطاعم