الوصفة الأكثر صحية لعمل بسكويت الشوفان الرائع.. البسكوت رقم واحد للرياضيين وراغبي الرشاقة

الوصفة الأكثر صحية لعمل بسكويت الشوفان الرائع، يعتبر هذا البسكويت من أكثر المخبوزات المناسبة لأنظمة الدايت، فالشوفان عبارة عن ألياف صحية ويساعد على تسهيل الهضم ويسرع من الحرق، ويحتوي بسكويت الشوفان على كثير من الفوائد ذات القيمة العالية كما أنه يعرف بطعمه اللذيذ وتوفره بأكثر من شكل، ومن موقعنا اليوم سنتحدث عن طريقة عمل بسكويت الشوفان بأكثر من طريقة مختلفة في العجن، كما نوعنا من طريقة التزيين النهائية.

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طريقة عمل بسكويت الشوفان بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي

المكونات

كوبين دقيق أبيض.

أربع أكواب من دقيق الشوفان.

بيضتين.

كوب زبدة.

سكر حسب الرغبة.

ملعقة فانيليا.

نصف كوب ماء.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير

في العجان نضع الزبدة والسكر ونشغله على سرعة متوسطة، ثم بعدها نقوم بوضع البيض ثم الفانيليا ونستمر في التشغيل. بعد ذلك نمزج الدقيق الأبيض ودقيق الشوفان و رشة الملح والبيكنج بودر في وعاء. ومن ثم نقوم بإضافة هذه المكونات السائلة إلى مزيج الزبدة في العجان تدريجياً وهو يعمل. نضيف بعد ذلك نصف كوب الماء إلى الخليط بالعجان حتى تمتزج المكونات جيداً. نغلق العجان ونقوم بتشكيل العجينة كما نريد على شكل دوائر أو مثلثات أو مربعات. نشعل الفرن قبل وضع الصينية فيه بربع ساعة. ندخل الصينية في الفرن حوالي ربع ساعة ثم نخرج البسكويت ونتركه يهدأ ثم يقدم.

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المكونات

دقيق شوفان “كوب”.

بيكنج بودر ” ملعقة”.

زبدة ” ملعقة كبيرة”.

نشا “ملعقة كبيرة”.

فانيليا “ملعقة صغيرة”.

عصير برتقال “ربع كوب”.

شوكولاتة مذابة.

فستق.

فول سوداني.

ملعقتين سكر.

طريقة التحضير