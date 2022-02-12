سلق الكرنب لعمل أطعم محشي.. الوصفة الكاملة من السلق إلى اللف وحتى كيفية الطهي

سلق الكرنب لعمل أطعم محشي، الكرنب هو من الأكلات التي لها شهرة كبيرة، كما أنه يكثر تناوله في فصل الشتاء بسبب إعطاءه الشعور بالدفء، ولكن بعض النساء يواجهون بعض المعاناة في تقطيع الكرنب وسلقه، فالكرنب يحتوي على فوائد عدة منها إعطاء نضارة للبشرة ويحسن من صحة العظام وينظم ضغط الدم، وبسبب المعاناة التي تواجهها السيدات أثناء سلق الكرنب وفرنا لكِ طريقة سهلة لسلق الكرنب في وقت قصير و بدون استخدام ماء.

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طريقة عبقرية لسلق الكرنب

نقوم بإحضار كرنبة ونقطع أي ورق تالف فيها ثم بعد ذلك نفكك الأوراق ونفردها في إناء. نقوم بتغطية الكرنب بالمناديل ونضع فوقها ماء قليل ثم نضع الإناء في الميكروويف حوالي عشر دقائق ثم نخرجها وننتظر ليهدأ. نقوم بعدها بتقطيع الورق وسنري أنها طرية ولن تحتاجي لسلقه في الماء وبهذه الطريقة يمكن الاحتفاظ به في الفريزر.

كيفية سلق ورق الكرنب

نقوم بوضع حلة كبيرة بها ماء على النار.

نقطع الكرنبة أولا ونفك الأوراق منها.

بعد أن يغلي الماء نقوم بوضع أوراق الكرنب فيه لمدة خمس دقائق ثم نصفيه من الماء.

نزيل العروق الكبيرة بعد ذلك ومن ثم نقوم بلف ورق الكرنب مثل الرول ثم نقسمه إلى أحجام متساوية.

خطوات عمل محشي الكرنب

المكونات

ورق كرنب.

أربع فصوص ثوم.

أرز.

كزبرة.

بقدونس وشبت.

ملعقتين معجون طماطم.

ثمرتين بصل مبشورين.

كمون.

عصير طماطم.

قرفة.

مكعب مرقة.

فلفل أسود.

ملح.

زيت.

مرقة دجاج أو لحمة.

طريقة التحضير