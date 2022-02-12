نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة عمل الفلافل المقرمشة في المنزل.. أفضل طربقة تجهيز الطعمية البيتي من الألف إلى الياء في المقال التالي
وصفة عمل الفلافل المقرمشة في المنزل، الفلافل المقرمشة من الأكلات الشعبية المنتشرة في كثير من البلاد العربية؛ حيث أنها من الأكلات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ فهي تعتبر وجبة إفطار أساسية على أي مائدة بجانب الجبنة الرومي والبطاطس المحمرة والمخللات والكثير من السيدات قد يقعن في الخطأ أثناء قيامهم بعمل الفلافل فتكون من الخارج ناضجة ومن الداخل نية، وهذا ما سنتناول الحديث عنه أثناء مقالنا هذا.
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طريقة عمل الفلافل المقرمشة
الآن سيتم تناول أفضل الطرق البسيطة لعمل الفلافل المقرمشة في المنزل من خلال المكونات التالية:
- نصف كيلو فول مدشوش.
- حزمة من الكرات مفرومة.
- 2 ملعقة من الملح.
- حزمة من الشبت مفرومة.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- 2 ملعقة من الثوم المفروم.
- حزمة من البقدونس.
- 2 ملعقة من الكزبرة الجافة.
- 2 ملعقة من الكمون.
- حزمة من الكزبرة الخضرة.
- 2 ملعقة من البيكنج بودر.
- بصلة واحدة.
طريقة التحضير
يمكنك عمل الفلافل المقرمشة من المنزل من خلال الخطوات التالية:
- يتم غسل الفول جيدا ويتم نقعه يوم كامل من المساء إلى الصباح.
- ثم يتم وضعه في الكبة ويتم طحنه جيدا حتى نحصل على قوام متماسك قليلا.
- بعد ذلك نقوم بغسل الخضروات ويتم وضعها في الكبة مع البصل والثوم والتوابل والبيكنج بودر.
- نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض ونضعها مرة أخرى في الكبة.
- نستمر في العجن حتى يتم الحصول على قوام مناسب.
- إذا كانت الكمية كبيرة يمكن تقسيمها في أكياس ويتم وضعها في الفريزر.
- يتم إحضار مقلاة ونضع بها زيت غزير، ثم نحضر ملعقة صغيرة بها زيت، ونشكل الخليط على شكل كرة متوسطة.
- كما أن الخطوة الأخيرة هي أن نقلب الفلافل من جميع الجهات على نار هادئة، حتى تنضج من الداخل ونحصل على اللون الذهبي.
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