طريقة تحضير المنسف الأردني الشهي باللحم أو الدجاج بالطعم الشهير الرائع

تحضير المنسف الأردني الشهي، تشتهر بلاد الشام بأكلة المنسف فهو من الأكلات اللذيذة جدا ويعتبر الأكلة الوطنية للمملكة الأردنية، ومن أكثر الأكلات الشعبية في دولة فلسطين، ويعرف المنسف بفائدته الكبيرة فهو يتكون من بروتين وخضار ومعهم نشويات، ويعتبر أكلة رائعة على مائدة العزومات، وتختلف طريقة تحضيره من مكان لآخر وتريد كل ربة منزل من معرفة الطريقة الصحيحة لعمل المنسف بطعم لذيذ، ونقدم من خلال موقعنا أسهل طريقة لعمل المنسف في وقت قليل.

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طريقة عمل المنسف الأردني

المكونات

كيلو من اللحمة.

حبتان من الحبهان.

نصف كيلو أرز.

بقدونس.

ورق لورا.

ملعقة من الكركم.

نصف كيلو من الأقط أو اللبن الجميد.

ملح حسب الذوق.

لوز أو صنوبر.

طريقة تحضير المنسف الأردني

نغسل اللحمة بالماء بشكل جيد ثم نقوم بطهيها مع البهارات حتى تصبح ناضجة. نقوم بنقع الأرز في الماء والكركم قليلا. نضيف الأرز إلى الحلة ثم له ربع كوب من الزيت وكمية الماء المناسبة ثم الملح وبعد أن يغلي نخفض النار وننتظر لكي ينضج. في حلة نضع اللبن الجميد على النار ثم نضع معه اللحمة ونتركها وقت قليل ثم نرفعها من على النار. نغرف الأرز في طبق ونضع اللحمة على الوجه ونزينه بالصنوبر والبقدونس.

طريقة عمل المنسف الأردني بالدجاج

المكونات

كوبين برغل.

دجاجة حجمها لا يزيد عن كيلو ونصف.

لتر من الحليب.

بصلة.

مكعب مرقة.

ملعقة نشا.

سمنة.

مكسرات.

ورق لورا.

بهارات دجاج.

حبهان.

كركم.

قشر ليمون.

فلفل أسود.

طريقة التحضير