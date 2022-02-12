كيفية تحضير القرص الريفية الرائعة.. أطعم مخبوزات فلاحي طرية وشهية ولا تقاوم

كيفية صنع القرص الفلاحي، تعتبر الأطعمة الفلاحي أو المصنوعة في الصعيد من أكثر الأشياء التي يحبها الجميع ويفضلها عن أي شيء آخر، من هذه الأشياء المحببة لدى الجميع هي القرص الفلاحي، حيث تعتبر مميزة بطعمها اللذيذ وكذلك طريقة عملها البسيطة للغاية، ونحن اليوم سنوضح الطريقة الكاملة لعملها في المنزل بخطوات سهلة للغاية، تابعونا للتعرف على كل شيء بشكل مفصل.

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طريقة عمل القرص الفلاحي

تعتبر القرص الفلاحي هي الشيء الذي يدل على حياة الفلاحين الذي يعيشها الكثير، حيث يتم صنعها بطريقة بسيطة للغاية من القليل من المكونات، وتأتي مكونات تحضير القرص الفلاحي هكذا:

المكونات

كوب واحد من الدقيق.

ربع كوب من الزبدة أو السمنة المذابة.

كوب واحد من الزيت.

نصف كوب من السمسم المحمص.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

كوب من الحليب الرائب أو السائل الدافئ.

سمسم ليتم وضعه على الوجه.

خطوات عمل القرص الفلاحي

سيكون من السهل صنع أفضل قرص فلاحي في البيت، حيث تعتبر الخطوات بسيطة للغاية، عليكم تنفيذها ككل وسيتم صنعها بالشكل المطلوب، وتأتي خطوات التنفيذ هكذا: