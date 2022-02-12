وصفات طبيعية رهيبة في علاج الشعر الجاف الهايش بمنتهي السرعة في البيت

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عمر شويل - جدة وصفة رهيبة في علاج الشعر الجاف الهايش بمنتهي السرعة وبمكونات طبيعية في البيت، تعاني أكثر السيدات والبنات من جفاف الشعر الهايش ويشكل لهم أثر نفسي في حياتهم، ولذلك بسبب الأستخدم المتكررللشامبو والصبغة والكيرايتن والتعرض دايما لأشعة الشمس، وكل امرأة تتخيل الحصول على شعر حريري قوي دون أطراف مجعدة، واذا كنت تريد حقًا العناية بشعرك بالعلاجات الطبيعية فستحتاج إلى تبديل بعض عادات شعرك إلى عادات صحية في غضون يومين مع زيادة ترطيب بشرتك لتعزيز النمو الصحي، وإليكم الوصفات الطبيعية من المنزل لعلاج الشعر الجاف الهايش بمنتهي السرعة.

وصفات طبيعية للعناية بالشعر الجاف الهايش

إليكم هذه الوصفات من مستخلص الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر المجعد والجاف، وتعتبر الزيوت من أفضل الطرق لتغذية شعرك وحمايته ويمكن استخدام هذه الزيوت الطبيعية كجزء من روتينك المعتاد للعناية بالشعر، ونوضح لكم كيفية العناية بالشعر اليومي بهذه الزيوت الطبيعبة

خلطة زيت الأركان وزيت الخروع للشعر الجاف

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الخروع

ملعقة من زيت الأركان

ملعقة كبيرة من زيت الصبار

كبسولة من فيتامين e

ملعقة من المايونير

طريقة الأستخدام

نحضر وعاء ونقوم بخلط جميع الزيوت مع بعضها نقوم بغسل الشعر أولاً ونجففه بالفوطة ثم نوزع هذه الخليط على الشعر ونقوم بتغطية الشعر لمدة ساعة كاملاً ويغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر يمكنك استخدام هذه الخلطة مرتين أسبوعياً لعلاج الشعر التالف بمنتهي السرعة

خلطة زيت جوز الهند وزيت السمسم لعلاج الشعر المتصف

فوائد زيت السمسم للشعر عديدة مما يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والبروتينات التي تغذي وتقوي الشعر من الجذور إلى الأطراف.

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت السمسم

ملعقة من زيت إكليل الجبل

ملعقة من زيت اللوز الحلو

ملعقة من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

طريقة الأستخدام

نقوم بخلط جميع الزيوت في وعاء مناسب ونقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضهم نغسل الشعر جيداً ونجففه بالفوطة ثم نضع هذه الخلطة على الشعر ويغطي بكيس بلاستيك يترك هذا الخليط علي الشعر لمدة ساعة على الأقل يغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين بالأسبوع للحصول على نتيجة أفضل

قناع للشعر الجاف والمتقصف لأن أسوأ أيام الفتيات هي تعرضهن لمشكلة الشعروالهش والشعر الهش هو أيضًا مشكلة تواجهها النساء عندما يكون لديهن شعر مفرود ومجعد للحفاظ على شعر صحي وقوي تحتاجين إلى اتباع نظام مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل للعناية بجميع أنواع الشعر سواء أكان دهنيًا أم جافًا أم عاديًا يمكنك عمل أفضل وصفات الماسك الطبيعي في المنزل لتحسين ترطيب شعرك.