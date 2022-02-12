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عمر شويل - جدة طريقة عمل الغريبة الناعمة في البيت.. دايبة وهشة وزي الجاهزة تمامًا - ثقفني
تعد الغريبة من أنواع الكحك المرتبط تقديمها بالأعياد والمناسبات ويشتهر بها الكثير من الدول العربية وتختلف طرق إعدادها من مطبخ لأخر، والغريبة من الحلويات التي يفضلها العديد من الأشخاص وحتى الأطفال لما تتميز به من قوام هش ناعم لذيذ المذاق يذوب فى الفم إلى جانب إضافة بعض المكسرات لها التي تعطى لها شكل وطعم مميز ، وترغب الكثير من السيدات فى الأعياد فى تحضير مختلف أنواع المخبوزات فى المنزل لضمان جودتها ونظفتها لذلك سنتعرف فى الأتي على أسهل طريقة لإعداد الغريبة والتعرف على سر القوام الناعم الهش لها.
طريقة عمل الغريبة الناعمة في البيت زي الجاهزة
- 4 أكواب دقيق
- 2 كوب سمن بلدي.
- كوب سكر بودر منخول.
- ملعقة كبيرة لبن بودر.
- نصف ملعقة فانيليا.
- رشة ملح.
- فستق أو لوز أو لولى للتزيين.
خطوات تحضير الغريبة الدايبة في البيت
- نحضر وعاء عميق نضع به السمن والسكر البودر ونخفق المكونات بالمضرب الكهربائى لمدة حوالى 5 دقائق حتى نحصل على قوام كريمي فاتح اللون.
- نضف الفانيليا والملح واللبن البودر ونستمر فى خفق المكونات حتى نحصل على عجينة ناعمة وذات قوام كريمي.
- نضف الدقيق المنخول إلى العجين بالتدريج ونستمر فى الخفق على أقل سرعة حتى تندمج مع بعضها جيدا ونحصل على عجينة متماسكة وناعمة.
- نلم العجين باليد ونبدأ فى أخذ قطع صغيرة من العجين ونشكلها على شكل كور ثم نضغط عليها قليلا باليد حتى تصبح مثل القرص الصغير.
- يفضل بعد الانتهاء من تشكيل العجين وضعه فى الثلاجة لمدة نصف ساعة لكى يرتاح.
- نحضر صينية فرن أو صاج الخبز ويكون مدهون بالزبدة ثم نضع به أقراص الغريبة ونقوم بوضع أي نوع من المكسرات” التي تتوافر لديك” فوق كل قرص.
- نسخن الفرن مسبقا قبل تحضير العجين.
- ندخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 150 ونتركها من 10 إلى 15 دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي خفيف للغاية من الأسفل، ويظل اللون كما هو من الأعلى.
- بعد إخراج الغريبة من الفرن نتركها تماما حتى تبرد ثم نحركها ويمكن حفظها فى علبة وتغطيتها جيدا.
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