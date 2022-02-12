صينية بطاطس باللحمة بطريقة سهلة وشهية واقتصادية وبمذاق روعة ومميز

صينية بطاطس باللحمة ، من الوجبات الرئيسية اللذيذة والشهية والتي يعشقها الصغار الكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، ولا تخلو من مائدة أيضاً، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، بالإضافة إلى أن طريقة تحضيرها سهلة، ومكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة صينية بطاطس بحشوة الدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية بطاطس باللحمة المفرومة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات صينية بطاطس باللحمة

تتكون صينية بطاطس باللحمة المفرومة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

400 جم من اللحمة المفرومة.

كيلو بطاطس مقطع نصف قمر.

زيت نباتي.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

2 فص ثوم مهروس.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

زعتر.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ورق غار.

400 جم صلصة طماطم.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على صينية بطاطس باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر حلة، ثم نضيف إليها القليل من الزيت النباتي والبطاطس. ثم نضع الحلة على نار متوسطة إلى هادئة ونقلب البطاطس، ثم نغطيها ونتركها لمدة 15 دقيقة. ثم نرفع الغطاء ونضيف الملح والفلفل الأسود والبابريكا، ثم نقلبهم باستمرار قليلا وعندما تتحمر البطاطس نرفعها من على النار. بعد ذلك نحضر صينية ونسكب فيها البطاطس المحمرة ونساويها جيدا. ثم نضيف إلى الحلة السابقة اللحمة المفرومة ونضعها على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يتغير لون اللحمة. ثم نضيف البطاطس ونقلب باستمرار لمدة 3 دقائق. بعد ذلك نضيف صلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود والزعتر ونقلب قليلا حتى يتجانس الخليط. ثم نضيف الثوم المهروس ونقلبهم. ثم نضيف القليل من الماء وورق الغار ونقلب قليلا. بعد ذلك نغطي الحلة ونتركها لمدة 7 دقائق. ثم نقلب اللحمة ونرفعها من على النار. ثم نوزع اللحمة فوق البطاطس المحمرة ونساويها جيدا. بعد ذلك نوزع على الوجه جبنة موزاريلا مبشورة وزيت الزيتون. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 15 دقيقة. ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم صينية بطاطس باللحمة في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الأرز الأصفر

المقادير

ملعقة كبيرة سمنة.

ملعقة كبيرة زيت.

حبات هيل.

حبات قرنفل.

حبة لومي.

عود قرفة.

فص ثوم كبير مهروس.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة بودرة زعفران.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 كوب أرز بسمتي مغسول ومصفى جيداً.

3 أكواب ماء أو مرق ساخن.

طريقة التحضير