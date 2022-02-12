طريقة تحضير كفتة الحاتى باللمسات السحرية لأكبر مطاعم المشويات لا يفوتك

الكفتة من الأكلات السريعة المنتشرة في أشهر المطاعم؛ حيث الإقبال الشديد عليها فهي لذيذة الطعم ويقبل على تناولها الكثير من الكبار والصغار، كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية ومنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي، وبالرغم من غلو سعرها في المطاعم إلا أن الكثير يرغبونها من خارج المنزل، واليوم سوف نقدم لكم طريقة عملها في المنزل بكل سهولة وبساطة؛ فهي لا تكلف مجهود كبير ولا تستهلك وقت في إعدادها.

طريقة عمل الكفتة

من خلال المكونات التي نعرضها لكم سوف يتم عمل الكفتة اللذيذة مثل التي تباع في أشهر المطاعم بنفس المستوى، وتتمثل مكوناتها في الآتي:

كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلتان حجم متوسط.

ثلاث فصوص من الثوم.

رغيف ونصف من العيش الفينو المبلل.

حزمة من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

طريقة التحضير

الكفتة من الأكلات السريعة اللذيذة التي يتم تحضيرها بكل سهولة ويسر والآن من خلال الخطوات التالية سوف نتعرف معكم على طريقة عملها بالخطوات الصحيحة يرجى اتباعها كما يلي: