نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كفتة الحاتى باللمسات السحرية لأكبر مطاعم المشويات لا يفوتك في المقال التالي
الكفتة من الأكلات السريعة المنتشرة في أشهر المطاعم؛ حيث الإقبال الشديد عليها فهي لذيذة الطعم ويقبل على تناولها الكثير من الكبار والصغار، كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية ومنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي، وبالرغم من غلو سعرها في المطاعم إلا أن الكثير يرغبونها من خارج المنزل، واليوم سوف نقدم لكم طريقة عملها في المنزل بكل سهولة وبساطة؛ فهي لا تكلف مجهود كبير ولا تستهلك وقت في إعدادها.
طريقة عمل الكفتة
من خلال المكونات التي نعرضها لكم سوف يتم عمل الكفتة اللذيذة مثل التي تباع في أشهر المطاعم بنفس المستوى، وتتمثل مكوناتها في الآتي:
- كيلو من اللحمة المفرومة.
- بصلتان حجم متوسط.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- رغيف ونصف من العيش الفينو المبلل.
- حزمة من البقدونس المفروم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- نصف ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
طريقة التحضير
الكفتة من الأكلات السريعة اللذيذة التي يتم تحضيرها بكل سهولة ويسر والآن من خلال الخطوات التالية سوف نتعرف معكم على طريقة عملها بالخطوات الصحيحة يرجى اتباعها كما يلي:
- نحضر وعاء عميق ونضع به كلا من اللحمة المفرومة مع البصل المفروم والثوم المفروم ويتم خلطهم جيدا.
- بعد ذلك نضيف إليهم العيش المبلل و البقدونس مفروم والملح و الفلفل الأسود.
- ونضع أيضا على الخليط باقي المكونات من بهارات اللحمة والبابريكا وجوزة الطيب والثوم البودر والبصل البودر والقرفة والزنجبيل.
- ثم يتم تقليب المكونات جميعها مع العجن جيدا حتى تتشرب اللحمة من المكونات.
- بعد ذلك يتم وضع اللحمة في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.
- نقوم بتجهيز الشواية و إشعال الفحم.
- يتم إخراج اللحمة وتقسيمها إلى كرات صغيرة حتى تتساوى الأصابع.
- ثم نبلل ايدينا بماء البصل المعصور مسبقا وناخد قطعة من الكرات، ونضعها في الأسياخ وبعد الانتهاء من الكمية كلها.
- نضع الأسياخ على الشواية مع التقليب المستمر حتى يتم النضج وتقدم ساخنة.
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