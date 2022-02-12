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عمر شويل - جدة أسرع كريم لتبييض البشرة وإزالة الهالات السوداء والتجاعيد في دقائق، البشرة البيضاء هي عنوان جمال المرأة كما تعكس مدي اهتمامها بها ولهذا تبحث دائماً عن أفضل منتجات للحفاظ علي نضارة وحيوية البشرة، ولكن نظراً لعوامل الطقس السيئة فإن البشرة تتعرض لمشاكل عديدة مثل شحوب البشرة وظهور الهالات السوداء والتجاعيد، مما تضطر لشراء منتجات العناية بالبشرة مثل الكريمات أو ماسكات تفتيح الوجه للحصول علي نتيجة سريعة، ولكن علي الرغم من أنها تقوم بإخفاء عيوب البشرة إلا أن لها آثار جانبية ضارة ولهذا تعد الوصفات الطبيعية هي الحل الأفضل.

كريم سحري لتبييض البشرة وعلاج مشاكلها بنتيجة سريعة

يعد تبييض البشرة من أكثر الأمور التي تهتم بها الفتيات والسيدات بشكل عام للحصول علي وجه جذاب.

وهذا لأنها تريد الحفاظ علي جمال الوجه ولهذا تتبع طرق عديدة للحصول علي بشرة ناصعة البياض.

ولكن منتجات تفتيح الوجه ليست آمنة علي البشرة حيث تتسبب في جفاف البشرة وظهور التجاعيد.

ولذا يمكنك الاستغناء عنها واستخدام المواد الطبيعية الفعالة والتي تعمل علي العناية بالبشرة وعلاج مشاكلها.

ولهذا سوف أقدم لكي أسرع كريم لتبييض البشرة والتخلص من الهالات السوداء والتجاعيد في دقائق.

كريم الزبادي والعسل لبشرة بيضاء

يحتوي هذا الكريم علي مواد طبيعية تساعد في تفتيح الوجه عدة درجات كما تقوم بتوفير الترطيب اللازم للبشرة.

حيث يمتاز الزبادي والعسل بفاعليتهم في الحد من التجاعيد والتخلص من الهالات السوداء واستعادة نضارة البشرة.

كما يعد غني بالأحماض ومضادات الأكسدة التي تعمل علي تقشير البشرة وتوحيد لونها لبشرة نظيفة ومنتعشة.

مكونات كريم تبييض البشرة

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

عصير نصف ليمونه.

طريقة تحضير كريم البشرة وكيفية التطبيق

قومي بمزج الزبادي والعسل في وعاء مناسب حتي يمتزجا جيداً.

ثم أضيفي الكركم والليمون واخلطي المكونات حتي تحصلي علي قوام كريمي.

يغسل الوجه لضمان التأكد من خلوه من أي زيوت قبل وضع الكريم.

يجفف بمنشفة قطنية ويتم دهن الكريم علي الوجه والرقبة.

يترك الكريم لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافيء ويستخدم 3 مرات في الأسبوع.

كريم النشا وزيت اللوز

يعمل النشا واللوز علي تفتيح البشرة وزيادة نضارتها كما يخفف من ظهور التجاعيد والهالات السوداء تحت العين.

مكونات كريم طبيعي للبشرة

ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة تحضير الكريم وكيفية الاستخدام