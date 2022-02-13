طريقة عمل صوابع زينب بمقادير مظبوطة على أصولها مقرمشة وهشة من الداخل وطعمها خرافي

صوابع زينب من أشهر الحلويات المصرية الشعبية وهي تتميز بطعمها اللذيذ ويحبها الجميع ولكن تجد بعض السيدات صعوبة في عملها لأنها تصبح طرية إذا ظلت إلى اليوم التالي وطريقة التشكيل تكون مختلفة عن الجاهزة، ولذلك نحن في هذا المقال نقدم لكم اسهل وافضل طريقة لعملها في البيت وبطعم أحلى من الجاهزة.

طريقة عمل صوابع زينب

المكونات:

ربع كيلو دقيق أبيض.

100 جرام دقيق سميد.

2 ملعقة كبيرة زيت مقدوح.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

ثلاثة أرباع كوب ماء دافئ.

مكونات الشربات:

كوب وربع ماء.

3 أكواب سكر.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير:

نجهز الشربات أولا نضع السكر في وعاء متوسط مع الماء وعصير الليمون ونرفع الخليط على النار حتى الغليان ثم نخفض النار. ونتركه لمدة 7 دقائق حتى يصبح القوام ثقيل نوعا ما وتضاف الفانيليا ونقلب بعد ذلك يوضع جانبا لحين الاستخدام. بولة متوسطة نضع بداخلها الدقيق مع رشة الملح والسميد وأيضا السكر مع الخميرة ثم نسخن الزيت على النار ويوضع وهو بارد. على خليط الدقيق مع السمنة ثم يضاف الماء تدريجيا ونعجن للحصول على عجينة لا تلتصق باليد ثم تغطي ونضعها لمدة 30 دقيقة حتى ترتاح. نقوم بعمل كرات صغيرة من العجينة ونلفها على المبشرة حتى تأخذ الشكل المطلوب ثم توضع جانبا حتى تختمر قليلا. نحمر صوابع زينب في مقلاة بها زيت غزير وساخن حتى تأخذ اللون الذهبي ونرفعها على الشربات لمدة 3 دقائق وتوضع في مصفاة. للتخلص من الشربات الزائد ثم توضع في طبق التقديم ونقدمها للضيوف أو الأسرة وبالهنا والشفا.

اسهل طريقة لعمل صوابع زينب المقرمشة

المكونات:

كوب دقيق سميد.

نصف كوب دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

2 ملعقة سكر.

2 ملعقة زيت.

كوب ماء دافئ.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة ماء زهر.

زيت للقلي.

جوز الهند للتزيين.

شربات.

طريقة التحضير:

ننخل الدقيق مع رشة الملح ويضاف إليهم دقيق السميد مع باقي المكونات الأخري ونعجن لحين الحصول على عجينة متجانسة ولينة نوعا ما. تغطي ونتركها جانبا لكي تختمر ثم تشكل على هيئة أصابع ونمررها على المبشرة ثم تحمر في زيت ساخن للحصول على اللون المطلوب. نضعها في الشربات ثم تصفي وتوضع في طبق التقديم وعلى الوجه رشة من جوز الهند وبالهنا والشفا.

سر نجاح صوابع زينب