نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخلطة وتتبيلة الحاتي السرية أعملي الكفتة المشوية على الفحم على أصولها من غير ما تفك بطعم ألذ من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجد أنواع كثيرة ومتعددة من الكفتة ومن أنواعها كفتة الفراخ وكفتة اللحمة المفرومة وكفتة البطاطس وغيرهم العديد ولكن الكفتة المميزة بطعم لذيذ والأكثر تناولا بين الناس والتي يكون عليها إقبال كبير من قبل جميع الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن هي كفتة الحاتي باللحمة المفرومة، حيث أنها مميزة وجذابة بمذاق جميل ويمكن أن نقوم بعملها بطريقة سريعة وسهلة وهي قد تتكون من اللحمة المفرومة والبصل والثوم وعدد من البهارات المختلفة.

ومن الممكن أن نقوم بعملها مشوية أو مقلية ولكن الأحلى والألذ في الطعم هي الكفتة المشوية سواء كانت مشوية في الفرن أو على الفحم فالكفتة المشوية على الفحم هي التي تسمى بكفتة الحاتي، حيث أنها تتميز برائحة جذابة ويمكن أن يتم تقديمها بجانب طبق من المكرونة والبطاطس المقلية والسلطة أو نضعها في سندويتشات.

مكونات كفتة الحاتي

الكثير منا لا يعرف عمل ولا مكونات كفته الحاتى، لذلك نقدم لكى اسهل طريقه لعمل كفته الحاتى على أصولها وطعم جميل، نحضر نصف كيلو لحمه مفرومه ناعم ونضيف البقدونس المفروم والملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة، وبصله مفرومه ناعم، ثم تخلط جيدا حتى تتماسك ثم تشكل صوابع وترص على الصنيه وتوضع في الفرن وتدهن بماء البصل لتعطيها المذاق ورائحه الشوى المتميزة .

كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

ثلاث فصوص من الثوم.

رغيف ونصف من العيش الفينو المبلل.

حزمة واحدة من البقدونس المفروم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا وجوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل والقرفة البودر.

طريقة عمل كفتة الحاتي

نقوم بعمل عميق ونضع به حبتان كبيرتان الحجم من البصل بشرط أن يكون البصل مبشور ثم نضيف إليه ثلاث فصوص من الثوم المفروم ونضع كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

وبعد ذلك قومي بإضافة رغيف ونصف من العيش الفينو المبلل ثم يتم وضع حزمة واحدة من البقدونس المفروم ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ثم نضع نصف ملعقة كبيرة الحجم من بهارات اللحمة ونصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا وجوزة الطيب ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل والقرفة البودر.

ويتم عجن كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة ولا نقوم بعجنها كثيرا ثم نضعها في الثلاجه لمدة ساعة أو أكثر وبعد ذلك يتم تجهيز الشواية ونضع بها كمية من الفحم ويتم الإشتعال به.

ثم نقوم بتصبيع الكفتة في أسياخ هذه الشواية ونضعها عليها ويتم تقليبها بإستمرار حتى يتغير لونها وبعد ذلك يتم نقوم بإخراجها ونضع أصابع الكفتة في الطبق ويتم تقديمها.