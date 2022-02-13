نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي كحك ناعم اللذيذ بأحلي وأسهل طريقة شهية وصحية وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات في المقال التالي
الكحك الناعم من أشهي وأطعم المخبوزات المشهورة والمنتشرة في أغلب دول الوطن العربي وخاصة في مصر، والتي تتمتع بطعمها اللذيذ والشهي وهي محببه لدي كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، ودائما ما نقوم بعمل الكحك في المناسبات السعيدة والأعياد خاصة في عيد الفطر المبارك، وذلك لتقديمه لأفراد الأسرة في أول أيام العيد، وكما أن له أشكال عديدة وأصناف مختلفة، ويجب علينا أن نبحث على أفضل طريقة لعمله في المنزل، وذلك ليعطينا طعم رائع وصحي وأفضل من شرائها من محلات الحلويات، وكما يتم عملها في البيت بأقل تكلفة وسعر، ولذلك السيدات يسارعون في البحث عن أفضل طريقة لعمله في المنزل، والتي نقدمها لك عزيزتي من خلال طريقتنا المميزة والمفيدة والصحية لعمل أحلي وأطعم كحك ناعم.
طريقة عمل الكحك الناعم ومكوناته
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أطعم واشهي كحك الناعم اللذيذ، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والصحية بعمله بالمنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها، وذلك من خلال المكونات الصحية المضافة إلى طريقة عملها، وكما يساعدنا ذلك علي ضمان أفضل مكونات صحية ومضمونة لأفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية لبناء اجسامهم بطريقة صحية.
المكونات
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- كوب من السمنة البلدي.
- كوب من الحليب أو الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من مستخلص الكحك ويوجد عند العطار.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم.
- ربع ملعقة من الملح.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- عجوة تمر للحشو.
طريقة التحضير
- نضع إناء على النار ونضع فيه السمنة ونتركها حتى تسخن جيدا ثم نضيف إليه الدقيق ونقلبهم تقليبا جيدا حتى تتماسك السمنة والدقيق بشكل جيد ثم نضيف إليه مستخلص الكحك والسمسم إلي الخليط ونتركه جيدا حتى يبرد الخليط قليلا.
- ثم بعد ذلك يتم ذوبان الخميرة الفورية والسكر والماء الدافئ ونتركه جانبا لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تختمر ثم نضيف الخميرة والماء إلي الخليط ونعجنه جيدا إلي أن تحصلي على عجينة متماسكة وطرية ثم نغطي العجينة ونتركها جانبا لمدة نصف ساعة.
- وبعد ذلك يتم تقطيع العجينة إلي كرات صغيرة ونضع بداخلها حشو العجوة أو حسب الحشوة التي تفضلينها.
- ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن الساخنة لمدة تتراوح بين عشرون إلي ثلاثون دقيقة ثم بعد يتم إخراج صينية الكحك الناعم من الفرن ونتركه حتي يبرد تماما.
- ثم نضيف إليه سكر البودر ونحفظه في طبق محكم الغلق وبعد ذلك نقوم بتقديمه في طبق التقديم وبجانبه كوب من الحليب أو الشاي أو القهوة السادة.
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