أحلي كحك ناعم اللذيذ بأحلي وأسهل طريقة شهية وصحية وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات

الكحك الناعم من أشهي وأطعم المخبوزات المشهورة والمنتشرة في أغلب دول الوطن العربي وخاصة في مصر، والتي تتمتع بطعمها اللذيذ والشهي وهي محببه لدي كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، ودائما ما نقوم بعمل الكحك في المناسبات السعيدة والأعياد خاصة في عيد الفطر المبارك، وذلك لتقديمه لأفراد الأسرة في أول أيام العيد، وكما أن له أشكال عديدة وأصناف مختلفة، ويجب علينا أن نبحث على أفضل طريقة لعمله في المنزل، وذلك ليعطينا طعم رائع وصحي وأفضل من شرائها من محلات الحلويات، وكما يتم عملها في البيت بأقل تكلفة وسعر، ولذلك السيدات يسارعون في البحث عن أفضل طريقة لعمله في المنزل، والتي نقدمها لك عزيزتي من خلال طريقتنا المميزة والمفيدة والصحية لعمل أحلي وأطعم كحك ناعم.

طريقة عمل الكحك الناعم ومكوناته

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أطعم واشهي كحك الناعم اللذيذ، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والصحية بعمله بالمنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها، وذلك من خلال المكونات الصحية المضافة إلى طريقة عملها، وكما يساعدنا ذلك علي ضمان أفضل مكونات صحية ومضمونة لأفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية لبناء اجسامهم بطريقة صحية.

المكونات

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب من السمنة البلدي.

كوب من الحليب أو الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من مستخلص الكحك ويوجد عند العطار.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

عجوة تمر للحشو.

طريقة التحضير