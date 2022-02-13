بأسرار الحاتي.. طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت وسر التتبيلة الخطيرة بطعم احلي من الجاهز

الكفتة، من الممكن لكل ربة منزل أن تقوم بعمل أفضل خليط من اللحم المفروم مع التوابل المميزة لعمل أفضل نوعية من الوجبات السريعة والمحبوبة من الكبار والصغار وهي وصفة الكفتة المشوية، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن كيفية عمل وجبة الكفتة في البيت، وكيفية الحصول على المزيج المكون من مجموعة من المكونات البسيطة، وستقومي بالتحضير لوصفة ممتازة سهلة الإعداد من اللحم المفروم، وسنوضح أهم الخطوات التي من خلالها من الممكن أن يتم التحضير لتلك الوصفة الأكثر شعبية ويفضلها الكثير من الناس.

مكونات طريقة عمل الكفتة المشوية

وصفة من الكفتة المشوية من الممكن أن يتم إعدادها بأقل تكلفة وفي أقل وقت ممكن من خلال الاعتماد على مكونات بسيطة، وتلك المكونات تعتبر من أكثر ما يعطي أفضل وصفة كفتة تشبه في طعمها ونكهتها نكهة الكفتة المشوية الجاهزة والتي تباع بأعلى الأسعار في المحلات، ومن خلال الآتي توضيح لأهم المقادير المستخدمة، أسهل طريقة من الممكن أن نقوم من خلالها بعمل الكفتة المشوية هي التي تعتمد على المكونات الآتي ذكرها في النقاط القادمة:

كيلو من اللحم المفروم.

بهارات الكفتة.

رشة من جوزة الطيب.

القليل من الشطة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة صغير من البيكينج بودر.

ثلاث ملاعق من البقسماط المطحون ناعم.

بقدونس مفروم.

بصل مبشور.

طريقة تحضير الكفتة

تحضير الكفتة المشوية يكون من خلال الاعتماد على مكونات بسيطة كما سبق الذكر ويتم خلطها كما يلي:

في البداية نحضر وعاء عميق ومتسع.

ثم يتم وضع اللحم المفروم والتوابل مع التقليب المستمر.

بقية المكونات تضاف وأهم ما يجب عمله هو المزج الجيد للبصل مع اللحم المفروم قبل أن تضاف المقادير، ومن ثم لا بد من العجن اليدوي الجيد للمكونات.

بعد أن نحصل على الخلطة المتجانسة من اللحم المفروم يتم تشميع الخليط في الثلاجة مدة حوالي من نصف ساعة إلى ساعة.

حيث أنه بعد ذلك يتم تشكيل الكفتة إلى أصابع متوسطة الحجم والسمك ثم تتم تسويتها بواسطة جريل الفحم.

يمكن عمل الكفتة باكثر من طريقة حيث أن إعدادها يتم بكل سهولة فهناك كفتة الأرز وهناك أيضا الكفتة المشوية علي الفحم والكفتة المشوية في الفرن والكفتة بكل انواعها المختلفة محببه لدي الكثير من الأشخاص فقدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة طريقة عمل الكفتة المشوية بخطوات سهلة وسريعة وسر التتبيلة الخطيرة بطعم احلي من