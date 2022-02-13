ملعقتي السحرية ضفيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب نقطة زيت نهائيا

البطاطس المقرمشة هي من أبرز الأمثلة على الأطعمة التي لها شعبية كثيرة لدي الكثير من الناس ويحب العديد من الأشخاص تناول هذه البطاطس لأنها لذيذة وجميلة و تحتوي على طعم لذيذ يحب تناوله الكبار قبل الصغار ولكن مشكلة هذه البطاطس أنها لذيذة بسبب وضع كمية كبيرة من الزيوت التي تجعلها من قرمشة وجذابه ولكن هل هذه هي الطريقة الصحيحة التي يتم من خلالها ‏إعداد البطاطس بالطبع لا لا بد من محاولة تقليل الزيوت التي يتم استخدامها مع البطاطس المقرمش حتى لا تسبب أي مشاكل صحية ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن العديد من الحلول التي يمكن استخدامها.

مكونات طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيوت

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هناك بعض المكونات المهمة التي نحتاج إليها أثناء إعداد البطاطس المقرمش حتى يكون لها طعم لذيذ المختلفة دون إضافة كمية كبيرة من الزيت ومن خلال هذه الطريقة نعتمد على المكونات في إعطاء طعم مميز البطاطس بدون استخدام كمية كبيرة من الزيوت ‏والمكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد البطاطس المقرمش بدون زيوت هي:

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نص ملعقة صغيرة فلفل أسود

نص ملعقة صغيرة من الملح

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون

ثلاث حبات من البطاطس

قدر كبير

كمية كبيرة من الماء صينية

ملعقة من الزعتر

½ ملعقة من زيت الزيتون

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيوت

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في ما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البطاطس المقرمشة في المنزل وهذه:

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نحتاج أولا إلى ثلاث حبات من البطاطس متوسطة الحجم يتم تقشير البطاطس جيدا بعد ذلك يتم تقطيع البطاطس إلى شرائح متوسطة الحجم.

بعد ذلك نضع شرائح البطاطس داخل قدر يحتوي على الماء المغلي ونظيف لها الملح والفلفل الاسود والفلفل الأحمر حتى تعطي طعم البطاطس البطاطس داخل هذا الماء لمدة 3 دقائق تقريبا بعد ذلك نخرج البطاطس من هذا الماء.

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‏ بعد ذلك نضع شرائح البطاطس داخل صينية مناسبة ونضع على الصينية أولا اوراق الزبدة بعد ذلك نضع عليها شرائح البطاطس ونضيف لشرائح البطاطس من الأعلى الزعتر وزيت الزيتون بعد ذلك نضع الصينية داخل الفرن.

يمكن عمل بطاطس المطاعم الشهيرة بدون امتصاص زيت وجعل البطاطس مقرمشة بدون زيوت نهائي باستخدام ملعقتين من النشا تعمل بسهولة شديدة جدا على اختصاص الزيت من البطاطس قومي بإضافة ملعقة من النشا على خلطة البطاطس المقلية واتركيها لمدة ساعة ثم قومي بقلي البطاطس وستلاحظين البطاطس المقرمشة مثل المطاعم بدون وجود زيت نهايي