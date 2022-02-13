لازم تجربيهiا.. طريقة عمل بيتزا المحلات بكل أسرارها جبنة مطاطية وعجينة هشة وطرية أحلي بكتير من الجاهزة

طريقة عمل البيتزا الإيطالية في البيت من أهم ما يمكن أن يتم اتباعه لعمل أفضل أنواع من البيتزا المميزة بالطعم الأصلي في البيت وبكل سهولة، حيث تبحث مختلف ربات البيوت عن أفضل الطرق التي من خلالها من الممكن أن يتم عمل أفضل نوع من أنواع البيتزا في البيت بدون مكونات صعبة، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص المقادير الصحيحة والمضبوطة لعمل أفضل بيتزا أصلي، وفيما يأتي أهم الخطوات لتحضير البيتزا.

طريقة عمل البيتزا الإيطالية في البيت

الطريقة التي من خلالها من الممكن عمل البيتزا الإيطالية في البيت من أهم الطرق المبحوث عنها لعمل أفضل أنواع المعجنات المميزة والتي تعتبر أكثر ما يفضله الكثير من الناس، ومن خلال الآتي نقوم بعرض مختلف المكونات التي لا بد من توفرها لعمل البيتزا الأصلي.

مقادير لعمل البيتزا الأصلية في المنزل

من الممكن أن يتم عمل البيتزا الأصلية في البيت من خلال استعمال المكونات الآتية:

كيلو من الدقيق المنخول الأبيض.

ثلاث أكواب من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة من السكر.

عدد ملعقتان من الزيت.

ملعقة من الحليب البودرة.

شرائح من الخضار المشكل من البصل والطماطم، والزيتون المخلي.

جبن شيدر.

جبن موتزريلا.

طريقة التحضير لوصفة البيتزا

لا بد من استعمال وعاء عميق ومتسع ونضع فيه الخميرة مع القليل من الدقيق والسكر وترك الخميرة حتى نتأكد من نشاطها.

يتم وضع المكونات وتقليبها جيدا والمزج الجيد حتى نحصل على عجينة ملساء ناعمة ولا بد من العجن اليدوي لخمس دقائق.

ترك العجينة حتى تتخمر تماما ثم تقطع وتشكل في الصواني بحجم مناسب.

يتم فرد كل عجينة بسمك اثنين سم، ثم توضع وفوقها الجبن الموتزريلا وشرائح من الخضار.

لا بد من ترك البيتزا حتى تتخمر تماما مدة عشر دقائق.

لا بد من ترك البيتزا حتى تتخمر تماما مدة عشر دقائق. يتم وضع البيتزا في الفرن ولا بد وأن يكون مسخن على درجة حرارة مائتين وعشرين ومن ثم يتم خبز البيتزا وخلال أقل من خمسة وثلاثين دقيقة تكون قد نضجت تماما.

البيتزا من الأكلات التي يحبها الكبار والصغار ويمكنك عمل البيتزا والمينى بيتزا الايطالى في البيت باستخدام مكونات إقتصادية موجودة في كل بيت وهو المكونات يحب عمل عجينة البيتزا وقد أوضحنا الطرق المفضلة لعمل البيتزا في البيت بسهولة ويمكنك تجربتها وسوف تلاحظين انهعة مثل الجاهزة تماما ولا حاجة إلي شراؤها بعد اليوم ويمكن عمل تشيكلات مختلفة بالبيتزا