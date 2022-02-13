نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة البرتقال الهشة والخفيفة والمرتفعة بمقادير ناجحة وكل اسرار نجاح الكيك في المقال التالي
كيكة البرتقال تعد هذا من أشهر أنواع الكيك التي يتم تحضيرها في فصل الشتاء بالأخص وهذا لأنها من أكثر الحلويات المغذية جدًا و الذيذة التي تعطي للجسم طاقة و حيوية وتساعده على التدفئة بسبب المكونات التي يتم تحضير بها الكيك، كما تعد كيكة البرتقال من أخف و أطعم و أحلى الكيكات التي يمكنك أن تقومي بتحضيرها في المنزل، وسنقدم لكم أسرار تحضيرها وسر قوامها الهش و الخفيف بأبسط المكونات و أقل تكلفة.
مقادير كيكة البرتقال
تعد كيكة البرتقال من انواع الكيكات الاقتصادية و الخفيفة جدًا و سنقدم لكم مكونات تحضيرها وهي:
- 3 أكواب من الدقيق الفاخر 375 جرام).
- ربع ملعقة صغيرة من الملح (2 جرام).
- 3 معالق صغيرة بيكنج بودر ( 15 جرام).
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا (3 جرام).
- ملعقة صغيرة فانيليا ( 5 جرام).
- كوب من عصير البرتقال الفريش بدون اضافه ماء (200 مللي).
- 2 حبة من البيض بحرارة الغرفة.
- كوب من الزيت (200 مللي).
- ملعقة صغيرة خل (4 جرام).
- كوب ونصف سكر (300 جرام).
- 2 حبة من البيض بحرارة الغرفة.
- 3 ملاعق كبيرة من الزبادي (100 جرام).
طريقة تحضير كيكة البرتقال
هناك العديد من النكهات التي يمكن اضافتها على الكيكة لتعطيها طعم مميز جدًا كما تزيد من قيمتها الغذائية، ومن أفضل النكهات التي يمكن أن تقومي بإضافتها على الكيك هو عصير البرتقال، ولهذا سنقدم لكم طريقة تحضير كيكة البرتقال بكل أسرارها و سر قوامها المرتقع والهش فهي من ألذ وأطعم الكيكات، وطريقة تحضيرها هي:
- لكى تحصلين على كيكة هشة وخفيفة لابد من نخل كافة المكونات الجافة قبل الاستخدام هذا يجعل قوام الكيك هش.
- بعد ذلك نقوم بتشغيل الفرن قبل البدء في التحضير لكى يتم تسخينه قبل وضع الكيك.
- نأتي الآن بوعاء كبير وعميق ونضيف البيض والفانيليا و الخل و نقوم بضربهم بالمضرب اليدوي.
- لابد من خلط البيض جيدا.
- نضيف السكر على البيض مع الاستمرار في تقليب الخليط جيدًا.
- بعد ذلك نضيف السمن بعد أن تذوب.
- نخفق كافة هذه المكونات مع بعضهم البعض نضيف الآن الزبادي و عصير البرتقال.
- نستمر في تقليب كافة المكونات مع بعضهم حتى يصبح كافة المكونات متجانسة مع بعضها.
- بعد ذلك نقوم بخلط الدقيق و البيكنج بودر والبيكنج صودا ورشة الملح مع بعضهم بعد نخلهم.
- بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق على الخليط مع التقليب حتى يختفي أثر الدقيق في خليط الدقيق.
- نأتي الآن بقالب الكيك ونوزع بداخلة القليل من السمن و رشة من الدقيق لكى لا تلتصق الكيك.
- يدخل القالب في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة على الشبكة لمدة 45 دقيقة.
- نقوم باختبار الكيك بوضع خلة في منتصف الكيك إذا خرجت دون بقايا إذا تم تسوية الكيك.
- نطفئ على الكيك ونتركها في الفرن لمدة 10 دقائق حتى تهدأ.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقطعها وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
- يمكنك تزين الكيك بصوص الشوكولاتة و الكراميل وصوص الفراولة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ