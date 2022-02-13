كيكة البرتقال الهشة والخفيفة والمرتفعة بمقادير ناجحة وكل اسرار نجاح الكيك

كيكة البرتقال تعد هذا من أشهر أنواع الكيك التي يتم تحضيرها في فصل الشتاء بالأخص وهذا لأنها من أكثر الحلويات المغذية جدًا و الذيذة التي تعطي للجسم طاقة و حيوية وتساعده على التدفئة بسبب المكونات التي يتم تحضير بها الكيك، كما تعد كيكة البرتقال من أخف و أطعم و أحلى الكيكات التي يمكنك أن تقومي بتحضيرها في المنزل، وسنقدم لكم أسرار تحضيرها وسر قوامها الهش و الخفيف بأبسط المكونات و أقل تكلفة.

مقادير كيكة البرتقال

تعد كيكة البرتقال من انواع الكيكات الاقتصادية و الخفيفة جدًا و سنقدم لكم مكونات تحضيرها وهي:

3 أكواب من الدقيق الفاخر 375 جرام).

ربع ملعقة صغيرة من الملح (2 جرام).

3 معالق صغيرة بيكنج بودر ( 15 جرام).

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا (3 جرام).

ملعقة صغيرة فانيليا ( 5 جرام).

كوب من عصير البرتقال الفريش بدون اضافه ماء (200 مللي).

2 حبة من البيض بحرارة الغرفة.

كوب من الزيت (200 مللي).

ملعقة صغيرة خل (4 جرام).

كوب ونصف سكر (300 جرام).

2 حبة من البيض بحرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي (100 جرام).

طريقة تحضير كيكة البرتقال

هناك العديد من النكهات التي يمكن اضافتها على الكيكة لتعطيها طعم مميز جدًا كما تزيد من قيمتها الغذائية، ومن أفضل النكهات التي يمكن أن تقومي بإضافتها على الكيك هو عصير البرتقال، ولهذا سنقدم لكم طريقة تحضير كيكة البرتقال بكل أسرارها و سر قوامها المرتقع والهش فهي من ألذ وأطعم الكيكات، وطريقة تحضيرها هي: