بأدق المقادير أعملي الباستا فلورا بالمربي على أصولها بطريقة ناجحة وصحية ألذ وأحلي من المحلات

الباستا فلورا من الحلويات الشهية اللذيذة مختلفة عن باقي الحلويات لأنها خفيفة ولذيذة ورائعة، وتعتبر الباستا فلورا من الحلويات التي يمكننا حشوها بالعديد من الحشوات ومنها يوجد هناك العديد من الناس يقومون بحشوها بحشوة المربى أو حشوة الشيكولاتة أو الكريمة أو غيرها من الحشوات المختلفة التي تقبلين بها وبتناولها، ويعتبر الأساس في الطعم اللذيذ للباستا فلورا هو العجينة نفسها حيث تعتبر عجينة الباستا فلورا من ألذ أنواع معجنات الحلويات التي تشبه البسكويت.

حيث يمكننا تناول الباستا فلورا في العديد من الأوقات حيث يمكننا تناول الباستا فلورا في وجبات الإفطار مع الشاي أو الحليب أو تناولها في وجبات العشاء لانها خفيفة وسهلة الهضم والإمتصاص حيث تعمل قطعة الباستا فلورا على إشباع المعدة بشكل كبير، ويوجد البعض الآخر من الناس يقومون بتناول الباستا فلورا كنوع من أنواع الحلويات بعد وجبات الغذاء أو العشاء.

طريقة عمل الباستا فلورا

المكونات

كوبان إثنان فقط من السمنة.

كوبان إثنان إلا ربع فقط من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة فقط ونصف من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث حبات من البيض.

كوبان إثنان فقط من السكر.

كمية من المربي للحشو.

كمية من الحليب السائل.

طريقة التحضير