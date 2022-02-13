نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأدق المقادير أعملي الباستا فلورا بالمربي على أصولها بطريقة ناجحة وصحية ألذ وأحلي من المحلات في المقال التالي
الباستا فلورا من الحلويات الشهية اللذيذة مختلفة عن باقي الحلويات لأنها خفيفة ولذيذة ورائعة، وتعتبر الباستا فلورا من الحلويات التي يمكننا حشوها بالعديد من الحشوات ومنها يوجد هناك العديد من الناس يقومون بحشوها بحشوة المربى أو حشوة الشيكولاتة أو الكريمة أو غيرها من الحشوات المختلفة التي تقبلين بها وبتناولها، ويعتبر الأساس في الطعم اللذيذ للباستا فلورا هو العجينة نفسها حيث تعتبر عجينة الباستا فلورا من ألذ أنواع معجنات الحلويات التي تشبه البسكويت.
حيث يمكننا تناول الباستا فلورا في العديد من الأوقات حيث يمكننا تناول الباستا فلورا في وجبات الإفطار مع الشاي أو الحليب أو تناولها في وجبات العشاء لانها خفيفة وسهلة الهضم والإمتصاص حيث تعمل قطعة الباستا فلورا على إشباع المعدة بشكل كبير، ويوجد البعض الآخر من الناس يقومون بتناول الباستا فلورا كنوع من أنواع الحلويات بعد وجبات الغذاء أو العشاء.
طريقة عمل الباستا فلورا
المكونات
- كوبان إثنان فقط من السمنة.
- كوبان إثنان إلا ربع فقط من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة فقط ونصف من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- ثلاث حبات من البيض.
- كوبان إثنان فقط من السكر.
- كمية من المربي للحشو.
- كمية من الحليب السائل.
طريقة التحضير
- عليكي بتحضير طبق كبير وضعي به البيض مع السكر وقومي بخفقهما جيدا بواسطة المضرب الكهربائي حتى تتمكني من الحصول على قوام مناسب وتتمكني من ذوبان السكر مع البيض.
- بعد ذلك قومي بتحضير وعاء آخر وضعي به كمية من الدقيق وضعي معه البيكنج بودر مع الفانيليا وقومي بتقليبه جيدا.
- بعد ذلك قومي بإضافة السمنة مع البيض والسكر مع كمية من الحليب وقومي بعجنهما جيدا حتى تتمكني من الحصول على عجينة متماسكة.
- بعد ذلك أحضري صينية وقومي بدهنها بكمية من السمنة وقومي بفرد كمية من العجينة ثم ضعي عليها كمية من المربى ثم قومي ببشر كمية من العجين الأخرى على المربى بعد غطاء المربى بعجينة الباستا فلورا جيداً.
- قومي بإدخال صينية الباستا فلورا في الفرن وأتركيها حتي تنضج بعد ذلك أخرجيها من الفرن وأتركيها حتى تبرد وقومي تناولها بأشهى وألذ طعم.
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