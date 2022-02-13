ألذ كيك للفطار ممكن تدوقيه أعملي كيكة الشاي الاقتصادية بمقادير سهلة ومتوفرة في كل منزل

هناك الكثير من الناس تعشق تناول بعض الحلويات الخفيفة كوجبة إفطار لتعطي طاقة ونشاط لاستكمال اليوم بشكل أفضل، وحتى تكون خفيفة على المعدة، ولذلك من أهم الأكلات المفضلة لهذا الغرض هي كيكة الشاي اللذيذة الذي يمكنكم تحضيرها في أي وقت وبشكل يومي و بمكونات متواجدة في كل منزل فلا تحتاج إلى تكاليف عالية، ومن خلال المقال سوف نتعرف على كيفية تحضير كيكة الشاي بشكل تفصيلي.

طريقة عمل كيكة الشاي الهشة

قومي بإعداد كيكة الشاي اللذيذة التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار أو على مدار اليوم كنوع من الحلوى المميزة، وطريقة عمل الكيكة كالأتي:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب من اللبن الحليب

نصف كوب من الزيت.

كوب من السكر الناعم الابيض.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح بسيطة.

ثلاثة بيضات كبيرة الحجم بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة التحضير