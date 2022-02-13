كيراتين منزلي غير مكلف لفرد وتنعيم الشعر ومعالجة الهيشان والجفاف لشعر حرير وانسيابي

العديد من الفتيات والسيدات يبحثون عن وصفات أو خلطات طبيعية لمعالجة الشعر الهايش أو المتقصف فهذه المشاكل قد تنتج من جفاف الشعر حيث أن الجفاف من أصعب المشاكل التي تواجه الشعر، فهي عادة توجد بسبب الكثير من العوامل التي ممكن أن تتعرض له فمن المعروف أن الهيشان قد يعطي للشعر مظهر غير مرغوب فيه فيصبح خشن ويصعب تمشيطه، وقد يؤدي هذا الهيشان إلى تقصف أطراف الشعر ففي هذه الحالة تلجأ معظم الفتيات إلى إستخدام السشوار ومكواة الشعر فهذه الأدوات تساعد على تنعيم وفرد الشعر.

ولكن أنهما من أكثر الأشياء التي تؤثر تأثير سلبي على صحة الشعر فتجعله أكثر هيشان وبجانب هذا فهما يعملان على جفاف الشعر وتقصفه، وكذلك يساعدان على تساقط الشعر لذلك ينصح دائما بعدم إستخدامهم نهائيا لأنهما من أخطر الإستخدامات وبسبب هذا يبحث الكل عن العلاج المناسب لعلاج هيشان الشعر، فيقومون بإستخدام أنواع معينة من مستحضرات التجميل مثل الكريمات ولكن كل أنواع هذه الكريمات مضرة جدا بالشعر.

مكونات وصفة الموز لعلاج الشعر الهايش

ثمرة واحدة من الموز.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من اللوز.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة الموز لعلاج الشعر الهايش