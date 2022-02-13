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عمر شويل - جدة بالتتبيلة السرية لمطعم الحاتي أعملي كفتة الحاتي المشوية على الفحم بطعم وريحة رهيبة - ثقفني
كفتة الحاتي من أحلى الأكلات التي يعشقها الكثير من الناس سواء الكبار أو الصغار حيث أنها تتميز بمذاق لذيذ جدا ويمكن أن نقوم بتجهيزها بطريقة سهلة وسريعة ولها رائحة جذابة وطيبة، فقد تتكون كفتة الحاتي من اللحمة المفرومة وعدد من البهارات المختلفة والبقدونس وتكون على شكل أصابع سمكها مناسب، وقد توجد أنواع كثيرة من الكفتة غير كفتة الحاتي وهما كفتة الفراخ وكفتة البطاطس بالجبنة وغيرهم.
مكونات كفتة الحاتي
- كيلو واحد من اللحمة المفرومة.
- حبتان كبيرتان الحجم من البصل.
- أربع فصوص من الثوم.
- حزمة واحدة من البقدونس.
- كوب واحد كبير ونصف من البقسماط الناعم.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والزنجبيل.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من القرفة البودر.
- كمية مناسبة من الفحم.
طريقة عمل كفتة الحاتي
- قومي بتحضير طبق عميق وكبير ونضع به حبتان كبيرتان الحجم من البصل بشرط أن يكون مبشور ونضيف إليه أربع فصوص من الثوم المبشور أيضا ثم نضع كيلو واحد من اللحمة المفرومة.
- وبعد ذلك يتم إضافة كوب واحد كبير من البقسماط الناعم ومن الممكن أن نستبدل البقسماط بالعيش الفينو المبلل ثم نضيف حزمة واحدة من البقدونس المفروم، ونقوم بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر.
- ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة وربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والقرفة البودر والزنجبيل ثم قومي بعجن كل هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة للحصول على عجينة متماسكة ثم نضعها في الثلاجه ونتركها حوالي ساعة أو ساعتين.
- ونقوم بتجهيز الشواية ونضع بها قطع الفحم ويتم الإشتعال به ثم نضع نحضر أسياخ الشوي ويتم تصبيع الكفتة ونضعها على الشواية ونستمر في تقليبها حتى يتغير لونها من جميع النواحي وقومي بإخراجها ووضعها في طبق ويتم تزيينها برشة من البقدونس المفروم ونقدمها مباشرة.
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