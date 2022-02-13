سحر مفعول ملعقة الفازلين لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب بسرعة الصاروخ لن تصدقي النتيجة

إن الرموش الكثيفة حلم كل فتاة لأنها تعتبر أحد مظاهر الجمال الطبيعي ولكن يوجد بعض المستحضرات التي يمكن استخدامها في تكثيف الرموش مثل الماسكرا التي تعطي نتيجة سريعة ولكنها غالبا ما تحتوي هذه المستحضرات على مواد كيميائية ضارة لذلك فإن استخدام الطرق الطبيعية لتكثيف الرموش افضل بكثير حتى لو انها تستغرق وقتا طويلا ولكنها ستبقى ثابتة ليست مؤقتة تزول بمجرد غسل الوجه بالماء.

طريقة تكثيف الرموش بالفازلين وزيت جوز الهند

إن إضافة زيت جوز الهند إلى الفازلين يعمل على ترطيب جلد الرموش الضعيفة والهشة، كما أنها تزيد من نعومة ولمعان الرموش وتعمل على زيادة نمو الرموش وزيادة كثافتها ويمكن تحضير هذه الوصفة كالآتي:

المكونات:

٢ ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتين كبيرتين من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

طريقة التحضير والاستخدام:

يتم مزج جميع المكونات جيداً.

احضري وعاء زجاجي أو جرة صغيرة وضعي الخليط السابق بداخله.

بإستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة او فرشاة كحل ضعي طبقة من الخليط على الرموش العليا والسفلى.

اتركي الخليط على الرموش ليلة واحدة ويفضل وضعه قبل النوم وغسل الوجه في الصباح باستخدام الماء الفاتر أو يمكنك استخدام مناديل إزالة الماكياج لسهولة إزالته.

فوائد الفازلين للرموش:

إن الفازلين مستحضر رائع له فوائد عديدة للرموش منها الآتي: