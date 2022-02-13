بمقادير مرملة أعملي البسبوسة بالقشطة على أصولها بطريقة مظبوطة وبطعم ألذ من محلات الحلويات

تعد البسبوسة من أهم الحلويات التي يحبها الكثير، فهي بالفعل تتميز بطعم جميل وشهي، ويتم تقديمها في الكثير من المناسبات خاصتًا في شهر رمضان الكريم، ولها الكثير من الأشكال التي يتم تقديمها بها مثل البسبوسة بالمكسرات أو البسبوسة بالقشطة أو البسبوسة السادة المرملة، ولكل ربة منزل تبحث عن طريقة عمل وتحضير البسبوسة اليكى الان وصفة البسبوسة بالقشطة بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في خطوات بسيطة

يريد الكثير من الأمهات القيام بعمل البسبوسة بالقشطة في المنزل حتى يتم الاستغناء عن شرائها من المحلات بشكل نهائي، وذلك حتى تكون مضمونه بالشكل الكافي، وتوفيرًا من شرائها وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من دقيق السميد.

كوب كبير من اللبن الزبادي البلدي.

اربع ملاعق كبار من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف كوب كبير من القشطة البلدي.

مكونات الشربات

كوب من السكر.

كوب من المياه.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير البسبوسة

احضري بولة مناسبة الحجم غويطة.

اضيفي بداخلها دقيق السميد.

اضيفي بعد ذلك السكر والبيكنج باودر.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

اضيفي السمن والزبادي.

اخلطي كل المكونات بشكل مستمر حتى يتكون عجينة البسبوسة الطرية المرملة.

أحضري بعد ذلك صينية البسبوسة منخفضة الحواف.

ادهني الصينية بالسمن.

اضيفي بداخل الصينية خليط البسبوسة.

ساوي الصينية بيدك جيدًا.

ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة على الرف الاوسط.

اتركيها حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي من كل الجوانب ومن الوجه أيضًا.

يمكنك إخراج البسبوسة الآن من الفرن وقومي بصب الشربات بشكل مباشر عليها بمجرد خروجها وهي ساخنه.

قطعي البسبوسة واتركيها تبرد ثم أضيفي إليها على الوجه القشطة الطازجة.

وهكذا يمكن تقطيعها مرة أخرى، وتقديمها بألف هنا.

طريقة عمل شربات البسبوسة