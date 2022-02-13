طريقة عمل وصفة بودنج الخبز

لو عايزة وصفة سهلة وسريعة واقتصادية ، شوفي معانا وصفة النهاردة وهي بودنج الخبز ، الوصفة دي بتعتمد على الخبز القديم اللي عندك ممكن تستغليه وتحوليه لحلويات من غير اي مجهود ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات.

وصفة بودنج الخبز:

الكمية تكفي تقريبا من 8 – 12 فرد.

المكونات:

– 6 شرايح توست قديم عندك, وممكن تستخدمي ½ رغيف خبز مضفر.

– 2 معلقة كبيرة زبدة سايحة.

– ½ كوباية زبيب (اختياري).

– 4 بيضات مخفوقين.

– 2 كوباية لبن.

– ¾ كوباية سكر.

– 1 معلقة صغيرة قرفة مطحونة.

– 1 معلقة صغيرة فانيليا سايلة.

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئوية.

2- هاتي صينية فرن مدهونة زبدة ، قطعي فيها الخبز مكعبات صغيرة حوالي 2 بوصة بحيث ان الكمية هتطلع معاكي تقريبا من 5 – 6 كوبايات خبز متقطعين.

3- في حلة على نار متوسطة اخلطي الزبدة, اللبن, السكر, البيض, القرفة, الفانيليا ، قلبيهم لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس ، وصبي الخليط على الخبز واضغطي عليه بالراحة بالشوكة او بالمعلقة بحيث الخليط يغطي الخبز كله كويس ، ورشي عليه الزبيب تقدري تضيفي بدل الزبيب فاكهة طازة او مجففة, او شوكولاتة تشيبس.

4- دخلي الصينية الفرن لمدة من 30 – 45 دقيقة او لحد ما خليط البودنج يستوي وحواف الخبز تاخد لون بني ، وبعدين طلعيها من الفرن وكده يبقى البودنج جاهز للتقديم.

5- ممكن وقت التقديم تحطي فوق كل قطعة في الطبق بولة ايس كريم ، او تحطي عليه صوص كراميل او فانيليا او اي نوع صوص تفضليه.

افضل طريقة بقلاوة ممكن تعمليها