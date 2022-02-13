طريقة عمل كريب الشاورما واللحم المفروم مثل الجاهز ومكونات سهلة

طريقة عمل الكريب ، الكريب هو نوع من انواع البان كيك الرقيق ، واصله فرنسي، قد اصبح الكريب من اكثر الوجبات انتشاراً، وهناك عدة طرق لعمل الكريب، منه الكريب المالح او الحادقة، والحلو وتعددت حشوات الكريب منه ما يتم حشوه جبن، شكولاتة، لحوم، والبكي طريقة عمل الكريب بحشو الشاورما، اللحم المفروم.

طريقة عمل كريب اللحم المفروم

مقادير

2 حبات بيض متوسطة الحجم

كوب حليب

كوب ماء

2 كوب طحين

4 ملاعق من الزبد

¼ ملعقة صغيرة ملح

500 جرام لحم مفروم

1 حبة بصل مفرومة

½ ملعقة صغيرة فلفل اسود

½ ملعقة صغيرة ملح

طريقة عجينة الكريب

ضعي في محضر الطعام الكهربي كلاً من اللبن، البيض، الماء، الدقيق،¼ ملعقة الملح وقومي بخلطهم جيداً حتي يصبح الخليط ناعم بدون تكتلات ضعي الخليط في مبرد الطعام لمدة ساعة احضري مقلاة واسعة او وعاء الكرب المخصص لصنع الكريب، وسخني القليل جداً من الزيت في المقلاة علي نار متوسطة. اسكبي كميه قليله من خليط الكريب واتركيه لمده 2 دقيقة حتي يتحمر ثم اقلبيه علي الجهة الأخرى لمده دقيقه، ارفعيه من علي النار وضعيه في طبق جانبي وكرري ذلك عده مرات حتي انتهاء كميه الخليط.

تحضير حشو الكريب باللحم المفروم

ضعي البصل المفروم في مقلاة وقلبي جيداً حتي يذبل، وضيفي اللحم واستمري في التقليب وضيفي للحم الملح والفلفل الأسود وقلبي جيداً حتي ينشف اللحم من ماؤه ويصبح بني اللون ضعي كميه من الحشو علي قطع الكريب وقومي بلفها علي شكل رول وضعيها في طبق مدهون بالزبد وكرري هذه الخطوة حتي الانتهاء من كمية الكريب ضعي الطبق في الفرن علي درجة حرارة 150 لمدة 15 دقيقة حتي يتحمر الوجه قدميه ساخنا مع صوص الباشمل الابيض او صوص الجبنة وبعض السلطة.

طريقة عمل الكريب بالشاورما

المقادير

3 حبات بيض متوسطة الحجم

2 كوب حليب

كوب ماء

3 كوب طحين

4 ملاعق من الزبد

¼ ملعقة صغيرة ملح

500 جرام صدور دجاج مغسولة جيداً ومقطعة مكعبات

1 حبة بصل مفرومة

½ ملعقة صغيرة فلفل اسود

½ ملعقة صغيرة ملح

½ كوب فلفل اخضر مقطع شرائح

ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة عصير ليمون

½ ملعقة كاري

½ ملعقة زعتر

عمل الكريب بحشو الشاورما

تبلي صدور الدجاج بماء البصل، الليمون، الخل، الفلفل الاسود لمدة 5 دقائق سخني الزيت علي نار متوسطة وضعي صدور الفراخ المتبله وقلبيها جيداً ثم ضعي الكاري واستمري في التقليب وقبل ان تنضج ضعي الزعتر والفلفل الاخضر احضري الكريب وقومي بثنيه مثل المثلث وضعي شاورما الفراخ بداخله وضعيه في طبق جانبي بعد ان تنتهي من كميه الكريب ادخلي الطبق الفرن لمده 10 دقائق حتي يحمر وجهه قدمي الكريب بشاورما الفراخ ساخناً مع البطاطس المقلية والكاتشب.

الكريب بدون بيض

نتعرف من خلال هذه المقادير البسيطة لطريقة عمل الكريب بدون بيض، ومن اهم مكوناته التالي:

كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف ماء.

نصف كوب ماء.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نص ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

ثلاث ملاعق من الزيت.

طريقة التحضير