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عمر شويل - جدة بتحب المعجنات و عايز تعمل دايت تعرف علي طريقة صنع معجنات دايت و صحية جدا لجسمك - ثقفني
هذه الوصفة مناسبة لمتبعي أي نظام غذائي، فهي ذات سعرات قليلة وفي نفس الوقت طعمها لذيذ.
تنتشر المعجنات بكثرة في جميع دول العالم، فهي تكون عبارة عن عجينة محشوة بأي حشوة سواء حلوة أو مالحة، تعرف بطعمها الرائع كما أنها تقدم على وجبات الفطور أو وجبات العشاء ويمكن تناولها كسناك، ولكن الأشخاص المهتمين بالنزول في الوزن يمتنعون عن تناول هذه المخبوزات ويكون ذلك بسبب نظام الحمية المتبع، وسنقدم لكم أسهل طريقة لتحضير الفطائر المختلفة والمناسبة لأنظمة الدايت.
طريقة عمل فطيرة الجبنة الدايت
هذه الوصفة مناسبة لمتبعي أي نظام غذائي، فهي ذات سعرات قليلة وفي نفس الوقت طعمها لذيذ.
المكونات:
- ثلاث أكواب من دقيق الشوفان.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- خمس ملاعق من زيت الزيتون.
- رشة من الملح.
- كوب إلا ربع حليب بودرة.
للحشوة:
- كوبين من الجبنة الفيتا الدايت.
- ملعقة صغيرة من البصل المبشور.
- ثلاث ملاعق من البقدونس.
طريقة تحضير معجنات الجبنة الدايت
- نقوم بوضع الدقيق في العجانة ثم نضع فوقه الخميرة والزيت ورشة الملح والحليب ثم نقوم بالعجن وإضافة الماء تدريجيا حتى تتشكل معنا عجينة طرية.
- نقوم بتغطية العجينة جيدا ثم نتركها حتى تخمر وتستغرق حوالي ساعة.
- في طبق نقوم بمزج البقدونس والجبنة والبصل معا.
- بعد ذلك نرش دقيق على طاولة المطبخ أو الرخامة ثم نفرد العجينة عليها باستخدام النشابة.
- نقوم بتقسيم العجينة إلى دوائر بواسطة شكل تقطيع دائري أو كوب.
- نقوم بدهن أطراف العجينة ببياض البيض، ونقوم بحشو كل دائرة بالحشوة المحضرة من الجبنة، وبعدها نقوم بطي كل طرفين متقابلين في الدائرة حتى يتكون معنا شكل مربع ويمكن تشكيلها كما نحب.
- نرص المعجنات في صينية أو صاج ثم ندخلها الفرن الساخن وننتظر حتى تستوي وتأخذ اللون المحمر.
- نقوم بإخراجها من الفرن ووضعها في صحون التقديم وتؤكل وهي ساخنة ويمكن تركها لكي تبرد.
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