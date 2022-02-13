بتحب المعجنات و عايز تعمل دايت تعرف علي طريقة صنع معجنات دايت و صحية جدا لجسمك

تنتشر المعجنات بكثرة في جميع دول العالم، فهي تكون عبارة عن عجينة محشوة بأي حشوة سواء حلوة أو مالحة، تعرف بطعمها الرائع كما أنها تقدم على وجبات الفطور أو وجبات العشاء ويمكن تناولها كسناك، ولكن الأشخاص المهتمين بالنزول في الوزن يمتنعون عن تناول هذه المخبوزات ويكون ذلك بسبب نظام الحمية المتبع، وسنقدم لكم أسهل طريقة لتحضير الفطائر المختلفة والمناسبة لأنظمة الدايت.

طريقة عمل فطيرة الجبنة الدايت

هذه الوصفة مناسبة لمتبعي أي نظام غذائي، فهي ذات سعرات قليلة وفي نفس الوقت طعمها لذيذ.

المكونات:

ثلاث أكواب من دقيق الشوفان.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

خمس ملاعق من زيت الزيتون.

رشة من الملح.

كوب إلا ربع حليب بودرة.

للحشوة:

كوبين من الجبنة الفيتا الدايت.

ملعقة صغيرة من البصل المبشور.

ثلاث ملاعق من البقدونس.

طريقة تحضير معجنات الجبنة الدايت