التكة السحرية لعمل كيكة الأوريو في المنزل أحلى من الجاهز وطريقة تزيينها بالكريم شانتيه وصوص الشوكولا

كيكة الأوريو تعد واحدة من أشهر أنواع الكيك التي يفضلها الكثير من الأشخاص، نظرا لنكهتها المميزة المتمثلة في الطعم الساحر والرائحة الجميلة، حيث يتم تحضيرها من بسكويت أوريو وهو أحد النوعيات الفاخرة، يستعمل بكثرة في تحضير أصناف متعددة من الحلوى خاصة الأنواع الباردة، كما أنه أحد أصناف البسكويت الغنية بالطعم، وتضفي على الطعام نكهة مميزة لا تنسى، تابعونا لتتعرفوا على المزيد.

التكة السحرية لعمل كيكة الأوريو

يتميز هذا النوع من الكيك بأنه مفضل لدى الكبار والصغار على حد سواء، خاصة لعشاق نكهة الشيكولاتة، ويتم تحضيرها من خلال الآتي:

مقادير كيكة الأوريو

¼ كوب دقيق.

كوب سكر.

3 بيضات.

1.5 كوب من بسكويت أوريو.

½ كوب زيت.

ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

مقادير تزيين كيكة الأوريو

4 قطع من جبنة كيري.

½ علبة حليب محلى مكثف.

كمية من البسكويت حسب الرغبة.

شيكولاته نوتيلا.

طريقة تحضير كيكة الأوريو

بداية يجب تجهيز الكيك من خلال وضع البيض داخل وعاء مناسب، ثم يضاف السكر والفانيليا.

يخفق الخليط جيدا حتى يصير لونه فاتح ثم تفصل أجزاء الأوريو عن بعضها، وتطحن حتى تصبح ناعمة تماما ويضاف إليها الخليط السابق.

يستمر الخفق لضمان تجانس كافة المكونات معا، يضاف الدقيق مع البيكنج بودر ثم يضافا إلى المكونات السابقة.

يقلب الخليط بخفة من خلال ملعقة خشبية، ويستمر التقليب حتى نحصل على خليط ناعم للكيك، يدهن القالب بزيت ثم يبطن بالدقيق.

يوضع الكيك داخله ويوضع داخل فرن على درجة حرارة تبلغ 180 درجة مئوية، ويترك لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

يتم إخراجه من الفرن ثم يترك جانبا ليبرد، خلال هذه المدة يخفق الحليب المحلى مع الجبن، ثم يسكب فوق الكيك.

يمكن تذويب النوتيلا داخل الميكروويف ثم تسكب على الكيك بهدف التزيين، وتوضع بعض قطع البسكويت أعلى كيكة الأوريو.

مميزات كيكة الأوريو

تمتلك كيكة الأوريو مزايا لا توجد في غيرها من الأصناف الأخرى، ويمكن توضيح ذلك من خلال النقاط التالية: