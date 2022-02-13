مكون يسبب نجاح إعداد الكنافة بالقشطة في المنزل بمكونات سهلة زي الوصفة السورية للسوريين

تعد الكنافة واحدة من أشهى الحلويات الشرقية التي يفضل تناولها الكثير من الناس خصوصاً في مصر والشام، حيث يتم تحضيرها وتقديمها في الكثير من المناسبات والمواسم، إلى جانب أنها من الحلويات الرئيسية التي يتم تحضيرها في شهر رمضان، لذلك فقد أبدع الناس في أعدادها بطرق وإضافات متعددة، فقد يضيف البعض إليها القشطة أو الشوكولاتة أو الكاسترد أو المكسرات أو المانجو مما جعلها من أول الحلويات التي لا يتخلى عنها الناس في جميع مناسباتهم واحتفالاتهم.

مكون يسبب نجاح إعداد الكنافة بالقشطة

مكونات الكنافة بالقشطة

الكنافة بمقدار نصف كيلو

السمنة المذابة بمقدار نصف كوب

السكر البودرة بمقدار نصف كوب

الحليب بمقدار نصف كوب

الكريمة السائلة بمقدار نصف كوب

النشا 3 ملاعق كبيرة وهذا هو المكون الذي يسبب نجاح الكنافة بالقشطة



مكونات القطر (شربات الكنافة)

ماء بمقدار كوب واحد

سكر بمقدار 2 كوب

عصير ليمون بمقدار ملعقة صغيرة.

فانيليا نصف ملعقة صغيرة.

طريقه تحضير القطر (شربات الكنافة)

قبل تحضير الكنافة بالقشطة لابد من تجهيز القطر (شربات الكنافة)، ويكون ذلك بخطوات بسيطة جدا وهي كالتالي:

في وعاء قم بإضافة السكر والماء وتركهم على النار حتى يقوم هذا الخليط بالغليان ويذوب السكر بالكامل.

بعد ذلك طريقه تهدئه النار على القطر ثم تركه لمده 10 دقائق.

وبعد ذلك يضاف اليه عصير الليمون والفانيليا وتركوا لمده دقيقتين فقط على النار.

بعد ذلك قم بغلط النار وتركوا حتى يبرد تماماً.

طريقه تحضير القشطة

لا يحتاج تجهيز القشطة الخاصة بالكنافة إلى مجهود فهي بسيطة جدا ولكن تعطى مذاقا مميز ولذيذ للكنافة حقدكم بما يلي:

أولا قم بإضافة النشا على الحليب البارد ثم تقليبهم حتى يمتزجوا جيداً.

بعد ذلك قم بوضعهم على النار ثم الاستمرار في التقليب حتى يصبح قوامه كريمي.

بعد ذلك قم أضافه الكريمة السائلة على هذا الخليط مع التقليب جيدا حتى يختلطوا ويتجانسوا.

الآن قم بغلق النار ورفع هذا الخليط وتركه حتى يهدا قليلا.

طريقه تحضير الكنافة بالقشطة