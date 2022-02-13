الحل السحري للتخلص من زفارة ورائحة اللحوم نهائيا وطريقة تنظيفها بشكل صحيح

طهي اللحوم من أكثر الأمور التي تواجه فيها ربات البيوت مشكلة أثناء التحضير، فمن الممكن أن تجد رائحة زفارة موجودة فيها أثناء عملية الطبخ وهذا نتيجة تراكم الريم على وجه اللحمة، فالبهارات هي العامل الأساسي الذي يساعد في التخلص من الروائح الغير مستحبة التي توجد في اللحوم ومن الممكن ان تقومي بتوشيح اللحم في قطعة من السمن قبل البدء في التسوية لتتخلصي من الروائح الغير جيدة، ولهذا فقد نتعرف على طريقة سحرية وفعالة للغاية تساعدك في تسوية اللحمة بدون أن يتواجد فيها أي رائحة زفارة نهائية.

الحل السحري للتخلص من زفارة ورائحة اللحوم نهائيا

من الأفضل أثناء تسوية اللحمة أن تقومي بالتخلص من الدهون الموجودة فيها قبل البدء في طهيها.

أن تقومي بالتخلص من الدهون الموجودة فيها قبل البدء في طهيها. بالإضافة إلى ضرورة غسل اللحم جيدا بالماء الجاري مع الملح الخشن حتى يقضي على الدهون ويقلل من الروائح الغير جيدة التي تظهر فيها.

وبعدها يتم وضع اللحمة في الحلة والبدء في تشويحها أولا، ويتم إضافة الماء الساخن عليها حتى يبدأ في الغليان.

تبدأ تظهر رغوات في أعلى المياه يكون من الأفضل التخلص منها وإزالتها تماما من الوعاء..

وبعدها يتم إضافة ملعقة سكر على المكونات وحبة من الفلفل الأخضر وبصلة وحبة طماطم وجزرة وورق لورة وحبهان.

ويتم إضافة الفلفل الأسود للمكونات والانتظار حتى تبدأ في الغليان على نار مرتفعة.

وبعدها يتم إضافة ملعقة من الملح وتترك بعد ذلك مدة نصف ساعة على نار هادئة حتى تنضج تماما.

طريقة أخرى لطهي اللحم بدون رائحة كريهة

من الأفضل أن يتم اتباع الخطوات الصحيحة في الطهي حتى يكون برائحة ذكية وخالي من الروائح الغير مستحبة، وهذا من خلال الخطوة التالية: