نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لعمل الجبنة القريش بدون إضافات بـ 3 مكونات فقط بطعم الفلاحي في المقال التالي
هناك عدد كبير جداً من الجبن التي يتم صناعتها في مصانع الألبان، من أحب أنواع الجبن التي يفضلها الجميع هي الجبنة القريش وهذا بسبب طعمها المميز والمختلف عن أنواع الجبن كما أنها من أكثر الجبن المغذية و الخفيفة التي ينصح بها كافة الأطباء بالأخص للذين يعانون من أمراض عسر الهضم و الأطفال وهذا بسبب انها خفيفة جدًا ومغذية، ولذلك سنقدم لكم أسرار تحضير الجبنة القريش بكل أسرارها ستحضرين كمية من الجبن بـ 3 مكونات فقط.
مقادير الجبنة القريش
لا يحتاج تحضير الجبنة القريش سوي 3 مكونات فقط لصناعتها، فهي تعتمد على الحليب فقط لذلك فهي مغذية جدًا و مفيدة للجسم الإنسان، وسنقدم لكم مقادير تحضير الجبنة القريش وهي:
- 4 لترات من اللبن البقري.
- القليل من الملح
- 4 معالق كبيرة من الخل الأبيض.
طريقة تحضير الجبنة القريش
هناك العديد من السيدات التي تبحث عن طريقة لتحضير الجبنة القريش من المنزل، وسنقدم لكم أسهل و أسرع طريقة لعمل الجبنة القريش وهي:
- اولا نقوم بتصفية الحليب بالمصفاة لكى تتخلصي من الشوائب العالقة فى الحليب.
- بعد ذلك نقوم بوضع الحليب في وعاء على نار متوسطة ويترك حتى يغلي الحليب.
- ثم نقوم بإضافة معالق الخل الأبيض على الحليب و نقوم بتقليبه مع الحليب.
- ستلاحظين ان الحليب بدأ ينفصل عن بعضه.
- نقوم برفع الحليب من على النار ثم نضيف القليل من الملح و نقلبه جيداً.
- نغطي الحليب بقطعة من القماش و نتركه على جنب حتى يبرد تماماً لمدة ساعتين على الأقل.
- ستلاحظين ان الحليب أصبح يوجد به طبقة سميكة من الاسفل والماء في الأعلى.
- بعد ذلك نأتي بقطعة من الشاش و نقوم بتصفية الحليب في وعاء حتى يتم التخلص من الماء العالقة بها.
- لابد من تصفية الحليب جيداً نتركه في قطعة من الشاشة لكي يتخلص من الماء.
- نقوم بتكوير و تشكيل قطع الجبن بالشكل المفضل.
- ثم نقوم بوضع شئ ثقيل على الحليب لمدة ساعتين حتى تتأكدي من عدم وجود ماء وتبدأ الجبنة أن تتماسك.
- بعد ذلك نقوم بوضع قطع الجبن القريش في أكياس من النايلون و نغلفها جيداً..
- توضع الجبنة في علبة محكمة الغلق و توضع في الثلاجة و تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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