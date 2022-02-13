مفعوله سحري.. أقوي كريم كيراتين من الصيدلية لفرد وتنعيم الشعر الخشن في 15 دقيقة بدون مواد كيميائية

فرد الشعر حتى يكون له ملمس ناعم وجميل من أبرز الأحلام التي ‏يرغب الكثير من الفتيات الحصول عليها ‏حتى تستمتع بهذا المنظر الرائع لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الحلول التي يمكن استخدامها لتنعيم الشعر ‏وكيف يمكن استخدام هذه الحلول و أبرز الحلول التي يتم استخدامها هي طريقة استخدام منتجات الشعر التي تعمل على تنعيم الشعر على المدى البعيد ولكن هناك أيضا بعض الكريمات الموجودة في صيدلية والتي تساعد على فرد الشعر بالكراتين ‏حتى تغير شكل الشعر جذريا ويكون له شكل مميز وجميل وهناك العديد من انواع هذه الكريمات ولكن خلال هذا المقال سنتحدث عن كريم اقتصادي يمكن استخدامه لفرد وتنعيم الشعر ‏وفوائد هذا الكريم.

‏كريم هيردوت

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هذا الكريم هو أحد أبرز الكريمات المستخدمة في تنعيم وفرد الشعر ويعطيه شكل المميزة كما أنه لا يحتوي على الكثير من ‏المكونات الصناعية لذلك له شكل مميز ومختلف كما أنه خفيف على الشعر ويمكن استخدامه كل فترة حتى يعطي نتيجة مميزة على الشعر وفي نفس الوقت لا يسبب أي اضرار للشعر خصوصا إذا تم استخدامه بالطريقة الصحيحة ويتميز عن الكثير من المكونات الأخرى انه له سعر اقتصادي يمكن الحصول عليه من خلال هذا السعر كما أنه خفيفة على الشعر لكن لا يجب استخدام هذا الكريم بشكل أسبوعي ويفضل أن يستخدم مرة واحدة فقط في الشحن حتى لا يؤثر بشكل سلبي على الشعر.

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كريم زيت الزيتون

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هناك أيضا احد الكريمات المشهورة التي يتم استخدامها لفرد الشعر احد هذه الكريمات وكريم زيت الزيتون ورغم انه يساعد على فرد الشعر إلى أنه من المنتجات الطبيعية التي يتم اعدادها باستخدام زيت الزيتون بعض المكونات الطبيعية الأخرى لذلك يفضل استخدام هذا الكريم لأنه يعمل على تغذية الشعر وفي نفس الوقت نحصل من خلالها على مظهر الشعر المفرود الناعم باستخدام الزيوت الطبيعية، يمكن استخدام زيت الزيتون لفرد الشعر بشكل دوري لانه آمن على الشعر ولا يسبب أي آثار جانبية