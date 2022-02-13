نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجمال طبيعي.. وصفة لنفخ الخدود واحمرارها وتسمين الوجه من أول مرة بدون ذرة مكياج في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخدام وصفة لنفخ الخدود ضروري جدا لمنح وجهك مزيد من التألق والحيوية، تمثل الوجنتين علامات الجمال فى الوجهة، كلما كانت لخدود ممتلئة ومشدودة، كلما كان الوجهة مليء بالجمال والحيوية، عندما تكون الخدود مترهلة تعطى للمرأة سن متقدم، وهذا عكس ما تسعى إليه كل امرأة، فالجمال نعمة منحها الله للمرأة، فيجب عليها دائما المحافظة على هذا الجمال.

وصفة لنفخ الخدود

تألقي دائما بكل ما تمنحه لك الطبيعة، تعد الخميرة من الوصفات الجميلة لنفخ الخدود، لما تملكه الخميرة من عناصر مفيدة جدا للبشرة، ويمكن استعمال الوصفة كالآتي:

خميرة طبيعية من المخبز.

عسل أبيض.

نشا الذرة.

الطريقة:

يتم خلط الخميرة مع العسل جيدا.

بعد ذلك يضاف النشا بالمقدار المناسب حتى يتكون خليط كريمي يمكن فرده على الخدود.

ثم توضع الوصفة لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك تغسل البشرة بالماء الفاتر.

ثم تكرر مرتين في الأسبوع حتى الحصول على خدود وردية وممتلئة.

خلطة لنفخ الخدود في يوم

تعد وصفة الحلبة من الأشياء البسيطة والسهلة، والتي تحقق نتائج رائعة في جعل الخدود ممتلئة بشكل صحي، ويتم عمل الوصفة كالآتي:

مسحوق الحلبة الناعم.

ماء الورد.

زيت اللوز.

الطريقة:

يتم مزج مسحوق الحلبة مع ماء الورد حتى الحصول على مزيج متماسك.

بعد ذلك إضافة قطرتين من زيت اللوز.

ثم يوضع المزيج على الخدود لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك ينظف الوجه بالماء الفاتر.

ثم يكرر ماسك الخدود مرتين أسبوعيًا حتى الحصول على خدود جميلة.

تسمين الخدود

يتميز زيت بذر الكتان مضافًا إليه زيت القمح بقدرة عجيبة على جعل الخدود ممتلئة وجميلة، تعمل هذه الوصفة على تغذية البشرة كالتالي

المكونات:

زيت القمح.

زيت بذر الكتان.

ماء الورد.

نقطتين من عصير الليمون.

الطريقة:

تمزج هذه المكونات جيدا.

بعد ذلك توضع في قنينة زجاجية ذات لون غامق لحمايتها من الضوء.

ثم بعد تنظيف بشرتك في المساء نمسح على الخدين بهذه الوصفة,

بعد ذلك تترك على الوجه للصباح.

ثم تكرر يوميا لمدة شهر.

وفي الختام، يمكنك عمل وصفة لنفخ الخدود كما ذكرنا في المقال بمكونات وعناصر طبيعية. تماثل في نتائجها عمليات نفخ الخدود التجميلية. دون الحاجة للذهاب إلى طبيب التجميل، اصنعى جمالك بنفسك بمكونات اقتصادية من منزلك باستخدام مواد بسيطة. إطلالتك الجميلة تجعل منك ملكة محط أنظار الجميع. اهتمي ببشرتك حتى تبدو دائما صغيرة في السن.