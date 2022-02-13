لو 10 كيلو.. أسهل طريقة لتقشير كمية كبيرة من الثوم في 20 ثانية فقط وانسي الملل والتعب

تبحث عدد كثير من السيدات عن أسهل طريقة لتقشير كمية كبيرة من الثوم، حيث أن هذه الطرق تساعدهم على تقليل الوقت والمجهود الأمر الذي يساعدهم في تخزين كميات كبيرة من الثوم وتقشيرها في وقت سريع جدا، فالكثير من السيدات يرون أن طريقة تقشير الثوم الناشف أمر مرهق ولذلك كان من الضروري أن نقدم لهم المساعدة.

أسهل طريقة لتقشير كمية كبيرة من الثوم

تعتبر أهم طريقة تقشير الثوم بالميكرويف هي القيام بإحضار رأس الثوم.

بعد ذلك نقوم بعد ذلك بفصل كافة الفصوص الموجودة فيها.

ثم بعد ذلك نقوم بإدخال كافة الفصوص إلى الميكرويف وذلك لمدة لا تزيد عن 20 ثانية.

وسوف يعمل الميكرويف على تبخير الكثير من كميات المياه الموجودة في الثوم.

بعد ذلك نقوم بإخراج كل كميات الثوم من الميكرويف.

بعد ذلك ننتظر قليلا إلى أن يبرد الثوم بشكل كامل.

ثم نقوم بعد ذلك بإخراج الثوم من القشر وسوف نجد أنه سهل وبسيط عند نزعه.

طريقة تقشير الثوم في أقل من 10 ثواني

من الطرق التي تعد أقدم وطريقة عبقرية لتقشير الثوم، هي القيام بوضع كل كميات الثوم في علية كبيرة وإحكام غلقها.

بعد ذلك نقوم برج العلبة بشكل جيد جدا، وسوف يتم ملاحظة خروج الثوم من القشر بشكل سريع.

لكن ما قد يجعل هذه الطريقة صعبة هو الثوم صغير الحجم والذي يحتاج مجهود أكبر.

طريقة سهلة لتقشير الثوم بكميات كبيرة

هذه الطريقة تمكنك من تقشير رأس ثوم كاملة في مدة لا تزيد عن 10 دقائق.

ولكن حسب قدرة وسرعة من تقوم بها.

فكل ما تحتاجين له هو فصل فصوص الثوم من الرأس وقطع الجزء الرئيس الخاص بها.

بعد ذلك نقوم بوضعها على سطح مستوي والضرب عليها ببطن سكين.

لقد عرضنا لكم في هذا المقال أسهل طريقة لتقشير كمية كبيرة من الثوم، وكذلك طريقة أخرى سريعة وطريقة عبقرية، ولكل سيدة الحرية في اختيار الطريقة الأفضل والمناسبة لها، كل ما قمنا به هو إلقاء الضوء على أكثر من طريقة تساعدكم في تقشير كميات الثوم الكبيرة في وقت قصير وبدون أي مجهود.