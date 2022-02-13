كنز في بيتك.. معلقة زيت الزيتون على الريق معجزة للجسم لن تتخيل ماذا سيحدث لك

كنز في بيتك.. معلقة زيت الزيتون على الريق معجزة للجسم لتناول زيت الزيتون على الريق فوائد صحية متعددة سنوضحها بالتفصيل في مقالنا اليوم، حيث يعد زيت الزيتون من أكثر الزيوت التي نستخدمها ربما في تحضير أغلب الأطعمة حيث أنه يحتوي في مكوناته على الكثير من العناصر الغذائية والمعادن التي تساهم في تحسين الصحة ومعالجة الكثير من الأمراض الخبيثة والمزمنة، وبالرغم من فوائده المتعددة إلا أن الإفراط في تناوله به بعض الضرر على الصحة ولذلك يجب تناوله بكميات مناسبة.

أهم فوائد تناول زيت الزيتون على الريق

يعمل زيت الزيتون على تنقية القولون من السموم ويحافظ على صحة ويعزز من أدائه كما أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون الخبيث.

يعزز زيت الزيتون حركة الأمعاء وينظف كبد الإنسان من السموم ويحمي الجسم من خطر الإصابة بفيروس الكبد الوبائي (فيروس سي) وذلك بإضافته مع عصير الليمون.

يحافظ على صحة البشرة ويزيد من نعومتها ويقوي الأظافر الضعيفة ويغذيها كما أنه يغذي الشعر ويمنع تساقطه ويقوي بصيلة الشعر.

يساهم بشكل كبير في خفض الوزن الزائد حيث أنه يعطيك شعور كبير بالشبع فيقلل من كمية الأطعمة التي تقوم بتناولها في اليوم الواحد ويحتوي على سعرات حرارية قليلة وأفضل من الزيت النباتي.

يقوي الجهاز المناعي للإنسان فهو غني بفيتامين سي والأحماض الدهنية التي تعمل على تعزيز جهاز المناعة ويحمي الجسم من الأمراض المختلفة.

يقوي عضلة القلب ويحميه من الأمراض المختلفة كما أنه يوسع الشرايين ويمنع تصلبها.

يضبط مستوى الكوليسترول الضار في الدم وكذلك نسبة السكر وضغط الدم.

يعزز من صحة الدماغ البشرية ويحمي الجسم من الالتهابات.

أضرار تناول زيت الزيتون