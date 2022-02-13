بدون مواد كيماية.. حولي شعرك الابيض الى اللون الاسود الداكن بطريقة طبيعية دون صبغات نهائيا

في حالة تغير لون الشعر إلى اللون الأبيض قد يكون الحل التي تتبعه الكثير من السيدات هو استخدام الحناء التي تعمل على التخلص نهائيا من الشعر الأبيض وتحويله إلى الشعر الأسود اللون، ولكن قد يكون لهذه المنتجات الكثير من الأضرار الواضحة على الشعر وتكون سبب في تعرضه إلى التلف أو التقصف وغيرها من المشاكل، ولهذا فقد يكون الحل الأفضل هو استخدام الوصفات الطبيعية التي تحول الشعر الأبيض إلى الشعر الأسود بسهولة من خلال مجموعة من المكونات التي نتعرف عليها

بدون مواد كيماية.. حولي شعرك الابيض الى اللون الاسود الداكن بطريقة طبيعية

يتم إزالة الشعر الأبيض بسهولة من خلال مجموعة من المكونات الأساسية التي تساعد في تقوية بصيلات الشعر

وحمايتها من التغير في اللون والخصائص الخاصة بها،

ولهذا فقد يتم اتباع الوصفة المميزة التالية لتقوية الشعر من الجذور ومنحه اللمعان الذي يحتاجه ويحميه من مشكلة تغير لونه إلى اللون الأبيض، وهذا من خلال التالي:

وصفة جوز الهند لتحويل لون الشعر

تحويل لون الشعر من اللون الأبيض إلى اللون الأسود بسهولة

من خلال خلط كمية من جوز الهند مع كمية من الجنزبيل المطحون.

وتخلط المكونات جيدا ومن ثم يتم وضعها على الفروة وفرك الفروة جيدا بهذا الخليط،

ثم يتم تركه يوم كامل وبعدها يغسل الشعر.

يتم تكرار هذه الوصفة المميزة مرتين في الأسبوع على الأقل حتى يتم الحصول على نتيجة مرضية

وشعر بلون أسود خالي من اللون الرمادي.

وصفة دبس الرمان والليمون