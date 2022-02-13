أفضل مكون هينجح اللانشون الاقتصادي في البيت بدلاً من الجاهز المضر للأطفال وتحضيره بمكونات بسيطة

اللانشون الاقتصادي يعد أحد الأطعمة التي بحث عنها أعداد كبيرة، لأنه يستخدم في وجبات كثيرة مثل الوجبات المدرسية، لذلك يجب على الأمهات تحضير اللانشون بالمنزل لضمان النظافة والجودة، سيعرض لكم في هذا المقال كيفية عمل اللانشون الاقتصادي بالمنزل بطرق سهلة وبسيطة، وغير مكلفة تمامًا ستنال إعجاب كل من الصغار والكبار، كما يمكن تحضيره بدون لحم للأشخاص النباتيين.

اللانشون الاقتصادي

يتم تحضير هذا النوع من الطعام من خلال اتباع الآتي، ولكن قبل ذلك هناك مكون ينجحه وهو اللون الأحمر الصحي المباع لدى العطار.

مكونات اللانشون الاقتصادي:

4 بيضات.

4 قطع من الجبنة المثلثات.

4 ملاعق دقيق أبيض.

قليل من الفلفل الاسود سواء حصى أو ناعم.

½ ملعقة توابل لحم.

4 فصوص من الحبهان المفصص.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

لون أحمر غذائي للطعام.

كيس ثلاجة، وورقة فويل.

½ كوب زيت طعام.

طريقة تحضير اللانشون الاقتصادي:

القيام أولًا بخلط المكونات السابقة معًا باستعمال الخلاط الكهربي.

ثم يتم إضافة لون الطعام لإكسابه الكثير من اللون الأحمر.

يوضع الخليط داخل كيس الثلاجة.

يبرم الكيس بشكل جيد ويغطى بورق الفويل من كل الجوانب جيدًا.

يوضع وعاء عميق به ماء على النار ويترك حتى الغليان.

ثم يوضع الانشون في الماء المغلي ويترك لمدة 60 دقيقة على الأقل، ثم يقطع على شكل حلقات.

اللانشون البيتي

يمكن القيام بعمل لانشون بيتي يتميز بطعم مميز ولذيذ، ويتم ذلك بإتباع عدد من الخطوات تتمثل في الآتي:

مكونات اللانشون البيتي:

4 بيضات.

4 قطع من مثلثات الجبنة.

½ كيلو من اللحم المفروم.

¾ كوب دقيق.

القليل من الملح.

2 قطعة من مرقة الدجاج.

½ كوب ماء.

½ ملعقة صغيرة ثوم بودر.

½ ملعقة صغيرة بصل بودر.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

¾ كوب من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

طريقة تحضير اللانشون البيتي