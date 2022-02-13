نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سري ضعيه في الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ وعلاج التساقط والصلح في 7 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكون سري ضعيه على الشامبو لتطويل الشعر بجنون ، الشعر الطويل واحد من أهم علامات الجمال في المرأة ودائما ما يبحث الكثير من السيدات عن وصفات لتطويل الشعر لاعطاءه مظهر جميل وجذاب, ولكن دائمًا ما يرغب السيدات في استخدام مواد طبيعية على الشعر وذلك لان المواد الجاهزة تحتوي على مركبات طبيعية غير مفيدة للشعر وتسبب العديد من الأضرار على المدي البعيد, و لكن هناك العديد من المواد الطبيعية المفيدة للشعر والتي تغذي الشعر وتجعله أطول في مدة قصيرة من استخدامها دون ان تسبب اي أضرار على الشعر, وخلال هذا المقال سنعرض مكون سري يمكن استخدامه مع الشامبو لجعل الشعر أطول.

طريقة أستخدام القرنفل مع الشامبو لزيادة طول الشعر

القرنفل من الاعشاب التي لها العديد من الفوائد للصحة وللبشرة وللشعر , وتكمن فوائد القرنفل على الشعر في أنه يعمل على تحفيز نمر الشعر مرة أخري ويقلل من التساقط بنسبة كبيرة, ويحتوي القرنفل على مجموعة من الفيتامينات التي تغذي الشعر وتعمل على زيادة طولة, ويحتوي القرنفل على خصائص مضادة للبكتيريا وبالتالي يعمل على تطهير الشعر من اي بكتيريا, ويمكن استخدام القرنفل على الشعر بأكثر من طريقة ولكن أفضل طريقة لأستخدام القرنفل على الشعر هي وضع كمية من حبات القرنفل على الشامبو المناسب لنوع الشعر وترك هذا الخليط ثلاث أيام وبعد ذلك يمكن استخدام هذا الخليط لغسل الشعر ولكن يجب رج الزجاجة قبل استخدامها.

طريقة عمل ماء القرنفل لتغذية وتطويل الشعر

يمكن استخدام ماء القرنفل بشكل يومي على الشعر للاستفادة منها على الشعر في التطويل والحماية من القشرة وتغذية الشعر وتقليل تساقط الشعر, ولماء القرنفل دور فعال في اعادة انبات الشعر في الاماكن الفارغة من الرأس ويتم تحضير ماء القرنفل كالتالي:-