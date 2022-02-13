نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون هام لنجاح الرواني في المنزل أحلى من الجاهزة وطريقة سقيها بالعسل الخفيف في المقال التالي
إن لم تتذوقي الرواني من قبل فقد فاتك الكثير، فهي من أشهر الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار على السواء؛ إذ يمكنكِ تقديمها لعائلتك في المناسبات وأعياد الميلاد أو حتى في الأوقات العادية، واجعلي الجميع يستمتع بمذاقها الرائع الذي يشبه مذاق البسبوسة، وخاصة مع إضافة جوز الهند إليها، فتابعي معنا لتتعرفي على أسهل طريقة لعملها.
مكون هام لنجاح الرواني
هي نوع من أنواع الحلويات التي تشبه البسبوسة في مذاقها وكيك جوز الهند الإسفنجي، ويمكنكِ تقديمها لطفلك كبديل عن وجبة الإفطار إذا لم يكن يحب تناولها، وهي من الأكلات المفيدة، حيث تحتوي على كمية لا بأس بها من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى كمية ضئيلة من الدهون المشبعة والسكريات التي تزود الجسم بالطاقة اللازمة لممارسة الأنشطة المختلفة خلال فترة النهار، والمكون الهام هو وضع ذرة ملح.
مكونات عمل الرواني
لكي تقومي بعمل حلوى الرواني احرصي على أن توفري المكونات التالي ذكرها قبل البدء في عملها:
- كأس من الدقيق الأبيض.
- بايكينج باودر بمقدار ملعقتين صغيرتين.
- سمن بمقدار أربع ملاعق كبيرة.
- فانيلا سائلة بمقدار ملعقة صغيرة.
- كأس من السكر.
- ربع كأس من جوز الهند.
- ثلاث بيضات.
- لبن زبادي بمقدار كوب إلا ربع.
- كأس من الحليب السائل.
- كوب آخر من السكر والماء للقطر.
طريقة تحضير الرواني
بعدما توفرين كافة المكونات المذكورة أعلاه اتبعي الخطوات التالية لتحضير حلوى الرواني:
- ضعي السكر والسمن في إناء عميق، واخفقي المزيج باستخدام المضرب الكهربائي حتى تحصلي على خليط كريمي.
- أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى على الخليج السابق واستمري في الخفق، ثم ضعي اللبن الزبادي والفانيلا.
- انخلي البيكنج باودر والدقيق ثم قومي بإضافاتهم إلى المزيج السابق، واستمري في الخفق كي تخلطي كافة المكونات.
- اسكبي الحليب السائل إليهم مع الخفق.
- احضري صينية الفرن وقومي بدهنها بكمية قليلة من الزبدة، ثم رشي الدقيق.
- ضعي مزيج الرواني في صينية الفرن، ثم ضعيها في الفرن على درجة 180°، ثم اتركيها لمدة ساعة إلا ربع إلى إن تنضج.
- ضعي كوب الماء والسكر في إناء ليغلي على النار، وقومي بتقليبهما إلى أن يذوب السكر، واتركيه على النار إلى أن تحصلي على قوام متماسك.
- اسكبي هذا القطر البارد الذي حضرتيه على حلوى الرواني الساخنة، وقومي بتزيينها بجوز الهند، وقدميها إلى عائلتك.
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