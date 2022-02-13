الفول المحبش.. خلطة فول العربيات بكل أسرارها لألذ طبق فول يمكنكِ أن تتذوقيه في حياتك

خلطة فول العربيات العديد يبحث عن سر طعم الفول من العربيات حيث طعمه المختلف عن فول الذي يتم صنعه في المنزل، الفول من الأكلات العربية الشهيرة، وعرف بالفول المدمس، وهي وجبة الإفطار اليومية المفضلة للعديد من الأشخاص.

خلطة فول العربيات

هذا الطبق اللذيذ من الأطباق الصحية، وهناك الكثير من طرق التحضير للفول وفقا للمناطق العربية المختلفة، وتختلف طرق تحضير طبق الفول، هنا سنتعرف على وصفات لعمل الفول:

المكونات

فول مدمس.

ملعقتان كبيرتان زيت حار (زيت بذرة الكتان).

فلفل، وملح، وكمون حسب الرغبة.

شطة.

بصل وطماطم مقطع شرائح (حسب الرغبة).

نصف فص ثوم مفروم.

جرجير، ليمون.

طريقة التحضير

احضري إناء فيه زيت، أو زبدة يشوح الثوم فيه، ثم أضف الفول، والكمون، والملح، والفلفل، يهرس الفول.

ثم بعد ذلك تضع الشطة مع التقليب الجيد، ثم يوضع في طبق التقديم ويضاف عليه الليمون على الوجه.

بعد ذلك يقدم معه شرائح البصل، والطماطم، والخبز البلدي.

فول بالطحينة والتوابل

هذه الوصفة تقرب كثيرا لطعم فول العربيات، وهي من الوصفات اللذيذة، ومكوناتها متاحة في كل منزل، وسهلة وبسيطة، إليك المكونات وكيفية التحضير:

المكونات

زيت.

طحينة.

كزبره ناشفة، فلفل أسود، ملح، شطة حارة حسب الرغبة.

فول مدمس مهروس

نضع إناء على النار ونتركه حتى يسخن ثم نضع الزيت ويترك حتى التسخين ثم نضع الملح، والكزبرة الناشفة، والفلفل الأسود، والطحينة ونقلبهم جيدا حتى يتجانسوا.

وبعد ذلك نضع الفول المهروس ونقلبهم جيدا ويترك حتى الغليان ثم يقدم في طبق التقديم وبألف هنا.

طريقة عمل دقة الفول

هذه الخلطة تتكون من ٣ حبات ليمون.

ملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة كمون.

عشر فصوص ثوم مهروس.

كوبان ماء.

ربع كوب خل.

طريقة العمل

نغلي كل المكونات لمدة عشر دقائق وتترك حتى تبرد.

في غضون ذلك وتوضع في زجاجة عند الاستخدام.

وفي الختام مقالتنا التي قدمنا فيها خلطة فول العربيات، الأكلة التي يتفق عليها الجميع ويفضلونها في وجبة الإفطار أو العشاء وقدمنا وصفتين من أفضل الوصفات لعمل فول العربيات، ومكونات الوصفة وطريقة التحضير، نتمنى أن تنال هذه الطرق على إعجابكم.