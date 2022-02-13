نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بكل أسرارها وحشواتها زي الكتاب ما قال في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بكل أسرارها وحشواتها زي الكتاب ما قال - ثقفني
القرص الفلاحي من أهم المخبوزات المصرية الأصيلة التي يحبها الكثير من الناس ويمكن أن تخبز بالسمن البلدي وتقدم إلى جانب الشاي في وجبات الإفطار وتتعدد حشواتها ومن الممكن أن تترك خالية دون الحاجة إلى حشوة وفى وصفة اليوم سوف نتعرف كيفية عمل القرص الفلاحي بأفضل الطرق التي لا مثيل لها.
مقادير عمل القرص الفلاحي الطرية
- الدقيق الأبيض مخبوزات مقدار أتنين كوب.
- السمن النباتي أو البلدي حسب الرغبة مقدار نصف كوب.
- ألقشطه اللي أو العلب مقدار أتنين ملعقة كبيرة ويفضل ألقشطه المعلبة لأنها تعطى طراوة القرص.
- الحليب تقريبا نصف كوب من الممكن أن يزيد أو يقل حسب نوع الدقيق المستخدم.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- خميرة فورية ملعقة صغيرة.
- السكر ملعقة كبيرة.
إعداد القرص الفلاحي
- توضع الخميرة الفورية والسكر في وعاء مع ثمن كوب ماء دافئ وتترك في مكان دافئ لتتفاعل.
- يضاف الدقيق والملح مع بعد نخل الدقيق ويقلبوا ثم يضاف لهم السمن مع العجن ثم يضاف الزبادي أو ألقشطه المستخدمة مع العجن المستمر.
- تضاف الخميرة إلى العجين وينزل اللبن تدريجيا ولا يوضع مرة واحدة لأنه من الممكن أن لا تستخدم كله.
بعد العجن تترك العجينة لتخمر في مكان دافئ.
- تقطع العجينة على شكل أقراص أو دوائر متوسطة الحجم وترص في صينية مدهونة بالزيت ويمكن حشو القرص بأنواع الجبن أو الحشوة المرغوبة ويمكن تركها سادة.
- تدخل فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 وتترك لتنضج ونفتح الشواية لتأخذ اللون الذهبي من الأعلى.
لا تترك فترة طويلة في الفرن حتى تظل طرية.
- يمكن أن تحفظ في الفريز وتسهم عند التقديم وتصبح كأنها طازجة وتقدم إلى جانب الشاي وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ