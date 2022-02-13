تسوية اللحوم بهذه الطريقة تسبب الكثير من الامراض تحذير هام وخطير للسيدات والامهات احذروا

قد تتبع بعض السيدات طرق خاطئة لتسوية اللحوم وقد تعرّضهم هذه الطريقة إلى خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة ولكل أفراد الأسرة وذلك وفقًا لتصريحات للدكتور محمد الحوفي وهو أستاذ تخصص علوم أغذية مصري من خلال لقاءات معه، وضّح الحوفي الكثير من العادات الخاطئة التي تلجأ إليها السيدات في طهي اللحوم والأطعمة المختلفة وكانت هذه الطرق لا تؤدي إلى الإصابة بالأمراض الخطيرة فحسب وإنما قد تفقدها قيمتها الغذائية أيضًا وتصبح بلا فائدة.

طرق خاطئة لتسوية اللحوم

أكد الدكتور محمد الحوفي أن هناك أخطاء تقع بها الكثير من السيدات في طهي وتسوية اللحوم وكانت هذه الطرق ما يلي:-

تسوية اللحمة على النار بدرجة حرار عالية جدًا أو من خلال وضع اللحمة مباشرة على النار.

تؤدي هذه الطريقة في حرق اللحمة التي تقومين بطهيها حيث أن نزول دهن اللحمة على الفحم من المخاطر التي يجب تجنبها.

وبالرغم من أن حرق اللحمة يزيد من لذتها وطعامتها ويظن البعض بأن هذا الأفضل لها

ولكن هذا هو الخطأ الكبير الذي يجب ألا نقع به حيث أنه يؤدي إلى أضرار وخيمة.

حيث أكد الدكتور الحوفي أن عملية حرق دهون اللحمة تؤدي إلى حدوث خلل في توازن أحماض اللحمة الأمينية الموجودة بها

وبذلك يجعل الجسم لا يستفاد من الكربون والبروتينات والحديد الموجود في اللحوم.

كما أنك لا تستفاد منها فحسب وإنما تتعرّض صحتك للكثير من المخاطر والأمراض.

ونصح الدكتور أنه يجب تسوية اللحمة على مسافة بعيدة ومناسبة من النار حتى لا تتعرض اللحمة إلى الحرق ولا تتعرض صحتك إلى الخطر.

أفضل طريقة لتسوية اللحوم

مكونات الطريقة:-

كيلو لحمة.

حبهان.

بصلة.

زيت.

فلفل وملح.

ورق لورا.

زيت نباتي.

بهارات اللحمة.

ماء مغلي.

قرفة.

خطوات التحضير:-