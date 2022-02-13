خبز الخلاط السريع الطري الهش بالعجينة السائله اسرع واسهل طريقه احلى من الجاهز

خبز الخلاط السريع الطري الهش بالعجينة السائله اسرع واسهل طريقه الخبز الطري السريع التحضير واحد من المخبوزات الهامة التي يتم تحضيرها في المنزل من خلال مجموعة من المكونات التي تساعد في تحضير العجينة السائلة بسهولة في الخلاط، وهذا حتى تتمكن من تحضير الخبز بسهولة لأنه واحد من المعجنات الهامة التي تعطي نتيجة خبز هش في النهاية قد يكون صالح لتناول كافة أنواع الأكلات، حيث أن الأطفال يحبون هذا الخبز لأنه خفيف وطري ويتم استخدامه في تحضير ساندوتشات المدارس

خبز الخلاط السريع الطري الهش بالعجينة السائله

يتم تحضير الخبز الطري من خلال مجموعة من المكونات الأساسية التي تتمثل في التالي والتي يتم خلطها مع بعضها البعض حتى يتم الحصول على خبز مميز وبمذاق مميز ورائع للغاية، وهذا المكونات متمثلة في:

مكونات تحضير الخبز الطري

كيلو واحد دقيق.

ملعقتين سكر

ملعقتين خميرة.

ملعقة بيكنج بودر

ربع ملعقة ملح

نصف كوب زيت.

كوب حليب.

ماء دافئ.

ملعقتين زبدة.

بيضتين.

طريقة تحضير الخبز الطري

يتم تحضير الخبز الطري بسهولة ويسر في المنزل من خلال مجموعة من المكونات الأساسية التي قمنا بتوضيحها وهذا من اجل الحصول على خبز ذو مذاق جميل ومميز يتم تناوله في أي وقت مع أي وجبة، وهذه الطريقة متمثلة في:

في البداية يتم وضع الدقيق والملح والسكر مع بعضها البعض ومن ثم يتم وضعهم في الخلاط الكهربائي والتقليب جيدا.

ومن ثم يتم إضافة البيض والحليب والزبدة مع المكونات وإضافة البيكنج بودر، ومن ثم يتم التقليب المستمر.

يتم إضافة الماء بشكل تدريجي حتى تصبح المكونات ممتزجة وعجينة طرية للغاية .

يتم تغطية هذا الخليط ويترك حتى يتخمر تماما لمدة ساعة أولا ويتم بعدها فرد العجين ومن ثم لفها رول.

وبعد الانتهاء من هذه الخطوة يتم تحضير قالب ووضع هذه العجينة فيه بعد أن يتم دهنها بالزبدة.

وتترك ساعة حتى تتخمر نهائيا وتبدأ في الزيادة في حجمها.

وبعدها يتم اشعال الفرن ومن ثم العمل على تجهيز الخليط المكون من البيض واللبن ويتم دهن وجه العجين بها.

ومن ثم يتم إدخاله في الفرن حتى ينضج تماما ويصل لونه إلى اللون الذهبي

طريقة عمل خبز التورتيا

من أنواع الخبز سهلة التحضير أيضًا هو خبز التورتيا والذي يدخل في تحضيره المكونات التالية:

دقيق ابيض مقدار ثلاثة أكواب

بيكنج باودر مقدار نصف ملعقة كبيرة.

زيت ذرة مقدار ثلاثة أكواب.

ملح مقدار نصف ملعقة كبيرة.

كوب من الماء الفاتر

طريقة التحضير