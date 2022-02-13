استمتع ببسكويت شوفان بالشوكولاته محسوب السعرات للرجيم ودايت

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نرغب ما بين الحين والآخر في تناول الحلويات ولكننا نقف مكتوفي الأيدي بسبب اتباع الرجيم ومنع تناول السكريات والدهون، ولكن تلك معتقدات قديمة يمكنك الآن مع الرجيم الذي تتبعه تضيف ليومك سناكس من حلويات مع حساب سعراتها من ضمن يومك، وستجد ذلك في حلويات التي تعد بدقيق شوفان والحلويات التي تعد بالفاكهة مع دقيق الشوفان والمكون الأساسي في كل الأنظمة البيض، ومن ضمن تلك وصفات البسكويت يصنع بمكونات صحية ومفيدة لن تزيد وزنك بها الكثير من الألياف التي يحتاج لها الجسم ليشعرك بالشبع السريع، ويقلل أيضا بسكويت شوفان من كوليسترول في الدم، لضمان حماية غذائية قليلة الدهون وتناول ما ترغب فيه من حلويات.
بسكويت شوفان بالشوكولاته
استمتع ببسكويت شوفان بالشوكولاته لذيذة بمكونات لابد من ضبطها وعجنها بالخطوات المضبوطة وتكون تجربة جديدة عليكم لكنها تجربة ناجحة لحلى بسكويت بالشوكولاته للرجيم والدايت.
مكونات بسكويت شوفان والشوكولاته
- كوب من زبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة.
- 3/4 كوب سكر دايت.
- عدد 3 ثمرات من التمر الطري.
- عدد 2 بيضة كبيرة بدرجة حرارة الغرفة.
- عدد 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من طحين أبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.
- عدد 3 كوب من دقيق شوفان مطحون.
- كوب من رقائق شوكولاتة حلوة والمرة أو شوكولاته حليب.
- كوب من رقائق حلوى زبدة.
تحضير بسكويت شوفان شوكولاته للرجيم محسوب سعرات
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة، واحضري صينية الفرن وافردي عليها ورق زبدة وامسحي عليها بملعقة من زبدة طرية.
- ثم في وعاء الخلاط ضعي الزبدة مع السكر والتمر منزوع النوى، والبيض والفانيليا وتخفق جيدا بالخلاط الكهربائي حتى تمتزج كل مكونات مع بعضها حتى يكون لديك مزيج بقوام لزج.
- ثم يصب خليط البسكويت في وعاء ويضاف عليها طحين الأبيض وطحين شوفان والملح والبيكنج بودر وتخلط مكونات جيدا بسرعة مع بعضها.
- ثم يضاف على عجينة بسكويت رقائق شوكولاته بكل أنواعها المختلفة مع حلوى الذرة يمكن الاستغناء عنها يكتفي بوضع شوكولاته رقائق شيبيس.
- ثم شكلي عجينة بسكويت شوفان على شكل أقراص أو ضيفي العجينة على الصينية وبللي يدك بالماء وافردي العجينة في صينية بشكل متساوي.
- ثم قطعيها إلى مستطيلات أو مربعات عن طريق السكين قبل أن تدخل الفرن، التشكيل على حسب رغبتك، ويرتب قطع عجينة بسكويت شوفان وترص في الصينية على ورق زبدة.
- تدخل الصينية الفرن لمدة ما بين 10 إلى 12 دقيقة لتعطيك لون ذهبي بتغيير لون البسكويت، ثم يخرج من الفرن وانتظري حتى يبرد ثم ينزع من صينية بسكويت شوفان شوكولاته للرجيم لذيذ يقدم بالهنا والشفا.
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