طرق تقوية جهاز المناعة وعلامات ضعف المناعة وإليك افضل الأطعمة لتقوية المناعة

الجهاز المناعي هو الجهاز المسئول عن حماية الجسم ضد أي فيروسات أو بكتريا أو ميكروبات ولذلك يجب الحفاظ عليه وتعزيز كفاءته لأن من يعاني من نقص المناعة يكون عرضة للعديد من الأمراض وهناك العديد من السبل للحفاظ على مناعة الجسم عن طريق اكل صحي وروتين يومي يجب الحفاظ عليه.

أطعمة تقوي المناعة

السبانخ: يحتوى على عدة مواد غذائية مفيدة وأكثرها فيتامين سي الذي يقوى مناعة الجسم ويطرد الفيروسات، السبانخ الأخضر دون طهوه له قيمة غذائية كبيرة لذلك يفضل تناولها كأحد أنواع السلطات .

الملفوف(الكرنب): أقوى العناصر التي تقوي جهاز المناعة هو الملفوف والذي يحتوى على فيتامين سي بنسبة كبيرة.

عندما يتم تخليل الملفوف يزداد من قدرته في الحفاظ على مناعة الجسم.

عندما يتم تخليل الملفوف يزداد من قدرته في الحفاظ على مناعة الجسم. الأسماك الزيتية: حيث أنه تحتوي الأسماك الزيتية على أوميغا 3 التي تحارب الروماتويد الذي يصيب العظام والذي يعتبر نوع من أنواع نقص المناعة.

أسماك ألتونه والسلمون تعد أفضل أنواع الأسماك الزيتية.

أعشاب تعزز المناعة

الأعشاب من المعروف عنها أنها ضرورية بشكل كبير للمناعة وأنه يمكن الاستفادة منها في الوجبات الغذائية المختلفة، ولهذا السبب من ضمن الأعشاب التي تعزز المناعة: