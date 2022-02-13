نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم البنجر والنشا: لتبييض البشرة بطريقة مذهلة للغاية2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم معجزة كريم البنجر والنشا , لتبييض البشرة من اول استخدام فوري, تعمل علي تبيض البشرة بشكل خرافي, وتساعد في الحصول علي بشرة مثالية بفضل الله في اقل وقت ممكن دون أي مواد ضارة بالبشرة, حيث تعد البشرة مصدر جمال لدي بعض الفتيات والسيدات ويجب الاهتمام بها في جميع المراحل العمرية للحصول علي بشرة خالية من أي عيوب دون استخدام أي مواد ضارة بالبشرة, وسوف نتعرف اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة أعداد معجزة كريم البنجر والنشا من مكونات رهيبة للغاية في تفتيح وتبييض البشرة بالكل سهولة دون أي أضرار جانبية بفضل الله2022.

مكونات تحضير معجزة كريم البنجر والنشا في اقل وقت ممكن للحصول علي نتائج خرافية

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها للحصول علي افضل نتائج في اسرع وقت ممكن وهي كالاتي:-

معلقتين من النشا.

حبة كبيرة من البنجر

ثلاث معالق ممن الحليب البردة.

معلقة كبيرة من الدقيق.

ثلاث معالق كبيرة من ماء الورد.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم الآن ابسط طريقة لتحضير الكنز الرهيب في تفتيح البشرة بكل سهولة في المنزل دون اي مواد ضارة للبشرة وهي كما يلي:-

نقوم أولا ببشر البنجر جيدا ثم نصفي البنجر ونستخدم العصير المستخلص من البنجر. نحضر وعاء عميق ثم نضيف بداخلة عصير البنجر والنشا والحليب البودرة والدقيق ونخلط المكونات الجافة جيدا حتي تتجانس. ثم نقوم بوضع ماء الورد بتدريج مع التقليب المستمر علي نار هادية حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس للغاية. ثم نضيف عصير الليمون اختياري علي حسب الرغبة ونخلطهم ايضا ويصبح جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم لكم الآن اسهل طريقة لاستخدام الكنز الرباني علي البشرة بكل سهولة دون أي مواد ضارة للحصول علي بشرة مثالية وخالية من أي عيوب وهي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا بالغسول الخاص بكم حتي تصبح خالية من أي غبار أو كريمات.

ثم نضع الخليط علي البشرة بتساوي حتي نغطي جميع أجزاء البشرة لكي نحصل علي نتائج متناسقة.

نترك الخليط علي البشرة لمدة ربع ساعة ثم نغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ مرتين.

نكرر العملية مرتين في الأسبوع لكي نحصل علي افضل نتائج بفضل الله في اقل وقت ممكن.

نصائح يجب القيام بها عن استخدام معجزة كريم البنجر والنشا لتفتيح البشرة

سوف نتعرف علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عن استخدام الكريم الرهيب للحصول علي افضل نتائج بفضل الله وهي كالاتي