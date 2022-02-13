أسهل طريقة لتحضير تورتة عيد الحب الفلانتين بخطوات بسيطة وسهلة للمبتدئين

بدأ العد التنازلي لعيد الحب “الفلانتين” ويحتفل العالم بهذا اليوم بطريقة رومانسية لذا نقوم اليوم بتقديم طريقة لعمل “كعكة عيد الحب” التي ستثير إعجاب عائلتك في بضع خطوات بسيطة، كل امرأة تريد أن يكون احتفالها بعيد الحب خاصًا ومميزًا بمشاركة زوجها لقضاء ليلة رومانسية لا تُنسى، تسعى جاهدة لإعداد جميع الترتيبات اللازمة والتفاصيل الأساسية لليوم بدءًا من ديكور المنزل واختيار فستان أحمر رائع وتصفيفة شعر رائعة وبالطبع لا يكتمل الاحتفال، لم يتم تحضير فطيرة لذيذة ومزينة بشكل جميل، لا تقلق فإن صنع الكيك الخاص بك في المنزل هو مسألة بسيطة لإعداد المكونات الضرورية واتباع بعض الخطوات الأساسية لضمان نتيجة مثالية لتحضير كعكة عيد الحب قم أولاً بإعداد كعكة إسفنجية ويفضل أن يكون ذلك في اليوم الساب بحيث يسهل تقسيمها وتزيينها دون أن تنكسر، تعرف على أفكار لتزيين كعكة عيد الحب الخاصة بك مع هذه المقالة.

طريقة عمل تورتة الفلانتين

مقادير تورتة عيد الحب تتكون من:

6 بيض مفصول البياض عن الصفار.

كوب سكر ناعم بودر.

كوب دقيق أبيض منخول.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب صغير نشا.

نصف عصير ليمونه.

ذرة ملح.

رشة فانيليا.

2 ملعقة من زيت الذرة.

3 ملاعق كبيره ماء دافئ.

خطوات تحضير تورتة عيد الحب

نفصل بين بياض البيض وصفار البيض ونبدأ في خفق الصفار بالخلاط الكهربائي ونضيف عصير الليمون وخلاصة الفانيليا ونصف السكر والزيت ونخلط جيداً.

بعد أن قمنا بتنظيف وتجفيف الخلاط الكهربائي ثم بدأنا في خفق بياض البيض لمدة 10 دقائق تقريبًا ثم أضفنا ربع السكر بالتدريج مع الاستمرار في الخفق على السرعة العالية.

عندما يصبح لونه أبيض شاحب توقف عن الخفق ضع البيكنج بودر فوق الدقيق وأضف الدقيق والنشا إلى خليط صفار البيض بالتناوب مع الماء.

ثم توضع الكعكة في فرن متوسط ​​الحرارة حتى تنضج.

ثم وزعي الشراب على الوجه وزينيه بكريم شانتيلي.

وتقم وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الجاتو

مقادير الجاتو تتكون من:

2 كوب دقيق 2.

كوب سكر بودره.

10 بيض.

فانيليا.

بكينج بودر.

رشه ملح.

كريمة كريمة بالكاكاو.

كاكاو شيكولاتة مبشورة.

خطوات تحضير الجاتو